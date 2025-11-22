Connect with us

Investiție de 1,2 milioane de lei pentru digitalizarea activității Spitalului din Abrud. Care sunt beneficiile

Publicat

acum O oră

Investiție de 1,2 milioane de lei pentru digitalizarea activității Spitalului din Abrud. Spitalul orășenesc Dr. Alexandru Borza din Abrud a lansat pe 17 noiembrie, în SEAP, o licitație pentru servicii de dezvoltare și implementare a sistemului informatic integrat și echipamentelor în cadrul unui proiect ce urmărește digitalizarea activității spitalului.

Valoarea totală a investiției este estimată la 1.197.709 lei, fără TVA, proiectul fiind finanțat prin PNRR.

Potrivit documentației, Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud va achiziționa un sistem unitar integrat, care să gestioneze întreg spitalul. Sistemul va presupune o soluţie completă, implementată şi personalizată pentru întreg spitalul, oferind pacienţilor servicii la nivelul unei instituţii medicale de ultimă generaţie.

Implementarea unui nou sistem informatic integrat este esențială pentru gestionarea eficientă a activităților spitalului. Acest sistem va:

  • Asigura o urmărire completă și coerentă a fluxurilor de lucru interne și a serviciilor publice
  • Garanta trasabilitatea riguroasă a fiecărei acțiuni și a fiecarui eveniment
  • Oferi explicații detaliate ale cauzelor neatingerii obiectivelor și identificarea automată a excepțiilor
  • Sprijini eficiența și calitatea serviciilor medicale, facilitând comunicarea și colaborarea între departamente

Se dorește dezvoltarea de soluții moderne în arhitectură multi-tier, cu aplicațiile instalate pe serverele spitalului, structurate pe cel puțin 3 niveluri: nivelul bazei de date, nivelul aplicațiilor și nivelul clientului. Accesul la aceste aplicații se va face prin browser, fără a stoca informații sensibile pe dispozitivele utilizatorilor.

Dotarea spitalului se bazează pe necesitatea optimizării și automatizării proceselor, susținute de un pachet software personalizat, care să funcționeze pe o infrastructură hardware formată din echipamente IT&C interconectate. Această soluție va îmbunătăți procedurile actuale de îngrijire a pacienților și va introduce noi capabilități, având ca obiectiv principal îmbunătățirea proceselor medicale.

Atât baza de date, cât și serverul de aplicații vor fi structuri centralizate, permițând acces autorizat și controlat la interfața utilizatorului și la date. Accesul va fi securizat prin protocoale de securitate avansate (HTTPS/ VPN/ autentificare multi-factor).

Sistemul informatic trebuie să fie „cloud-ready”, permițând o integrare ușoară și eficientă cu infrastructurile cloud.

Care sunt beneficiile 

Potrivit caietului de sarcini, digitalizarea proceselor și fluxurilor din cadrul Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud va aduce numeroase beneficii:

  • Accesibilitatea informațiilor medicale de către cei interesați, oriunde, cat mai facil dar fără a pierde din securitatea si siguranța datelor: la nivel de birou, de clinica, la capul patului bolnavului, sintetic pe internet, sinoptic pe secție etc.
  • Gestiunea informatică a DES
  • Transfer informații si interconectare CNAS în vederea populării/ descărcării DES
  • Mecanisme de comunicare bidirecțională, prin intermediul Internetului, cu pacienții/aparținătorii (altele decât cele verbale)
  • Mecanisme de comunicare bidirecțională, prin intermediul Internetului, cu instituții, părți ale unor contracte de servicii medicale (altele decât cele verbale)
  • Mecanisme de comunicare bidirecțională, prin intermediul email, cu pacienții/ aparținătorii (altele decât cele verbale)
  • Mecanisme de comunicare bidirecțională, prin intermediul email, cu instituții, părți ale unor contracte de servicii medicale (altele decât cele verbale).
  • Mecanisme de comunicare bidirecțională, prin intermediul SMS/ GSM, cu pacienții/ aparținătorii (altele decât cele verbale)
  • Mecanisme/ proceduri/ infrastructura in vederea identificării/ monitorizării pacienților (ex.: brățări de identificare)
  • Gestionarea activității privind protecția datelor cu caracter personal, GDPR
  • Aplicarea prevederilor sistemului de control intern managerial prin procedurarea activității SCIM (Sistem Control Intern Managerial) – Proceduri si Raportări
  • Aplicarea prevederilor sistemului de control intern managerial prin procedurarea activității SCIM
  • Gestiunea riscurilor și monitorizarea performantei si raportări
  • Aplicarea prevederilor sistemului de control intern managerial prin crearea si gestionarea continua a fiselor de post SCIM – Stat de funcții
  • Programarea consulturilor/ vizitelor prin metode flexibile si transparente
Abrud

Investiție de 1,2 milioane de lei pentru digitalizarea activității Spitalului din Abrud. Care sunt beneficiile
