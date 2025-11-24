VIDEO: Cupru Min Abrud a primit un premiu de excelență pentru performanță în afaceri, în domeniul industrial

Cupru Min Abrud a primit un premiu de excelență din partea uneia dintre cele mai prestigioase publicații economice din România, Bursa. Premiul a fost acordat pentru performanță în afaceri, în domeniul industrial.

Directorul general Cupru Min, Mircea Goia și Bogdan Chițescu, membru CA Cupru Min au recepționat trofeul, la Gala aniversară de 35 de ani a ziarului Bursa.

”Dedic acest premiu marii familii Cupru Min, mă refer la foștii și actualii angajați ai companiei”, a subliniat Mircea Goia.

Gala Bursa a fost un prilej de întâlnire cu lideri ai mediului de afaceri din România și de reîntâlnire cu doi foști membri ai CA Cupru Min, dintre care unul fost președinte, Remus Vulpescu, actual director general al Bursei de Valori București, respectiv Răzvan Szylagyi, actual director financiar al BVB ”).

Este singurul producător din România specializat în extracția de minereuri neferoase, prelucrarea minereurilor cuprifere și valorificarea concentratului de cupru și a metalelor prețioase.

Deține dreptul de exploatare pentru aproximativ 60% din rezervele naturale de cupru ale României.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News