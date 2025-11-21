LISTA telefoanelor care rămân fără WhatsApp în 2026. Sunt vizate modele de iPhone, Motorola, Sony, Samsung, HTC și LG

LISTA telefoanelor care rămân fără WhatsApp la final de 2025 și în 2026: În fiecare an, smartphone-urile cu sisteme de operare mai vechi, rămân fără WhatsApp. Aplicația face acest lucru pentru a îmbunătăți confidențialitatea, viteza și stabilitatea platformei.

Lista pentru 2025/2026 este una dintre cele mai mari de până acum și afectează milioane de posesori de telefoane din întreaga lume, care ar putea pierde accesul la chat-uri, copii de rezervă și chiar autentificarea la cont dacă nu fac upgrade la timp.

Ghid pentru a păstra datele din WhatsApp

Acest ghid cuprinde o serie de informații practice pentru utilizatorii care pierd suportul, legate de ce înseamnă acest lucru și cum să își protejeze datele înainte de a rămâne fără WhatsApp

WhatsApp elimină aceste modele mai vechi deoarece:

A. Sisteme de operare învechite (iOS 10, iOS 12, Android 5–7)

Versiunile vechi de sistem de operare nu acceptă criptarea modernă, compresia media sau sincronizarea în cloud.

B. Puncte slabe de securitate

Vulnerabilitățile dispozitivelor mai vechi facilitează piratarea conturilor.

C. Compatibilitate hardware limitată

Noile instrumente antispam bazate pe inteligență artificială și motoarele media HD ale WhatsApp necesită chipset-uri mai rapide.

D. Planul de modernizare al Meta pentru 2026

Meta dorește ca WhatsApp să devină o platformă complet criptată și integrată în cloud până în 2026. Aceasta înseamnă că telefoanele mai vechi sunt eliminate treptat în mod destul de agresiv.

LISTA telefoanelor care rămân fără WhatsApp

Mai jos este lista completă a iPhone-urilor și smartphone-urilor Android care au fost confirmate oficial sau se așteaptă să piardă suportul pentru WhatsApp, în funcție de perioadele de funcționare a sistemului de operare și de vârsta dispozitivului.

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Ace 3

Samsung Galaxy S4 Mini

Motorola Moto G (1st Gen)

Motorola Razr HD

Motorola Moto E (2014)

HTC One X

HTC One X+

HTC Desire 500

HTC Desire 601

LG Optimus G

LG Nexus 4

LG G2 Mini

LG L90

Sony Xperia Z

Sony Xperia SP

Sony Xperia T

Sony Xperia V

