FOTO: Melisa Onescu și Patrick Șuteu, MISS și MISTER Boboc 2025 la Liceul Tehnologic din Aiud

Balul Bobocilor 2025 la Liceul Tehnologic din Aiud a avut loc vineri, 21 noiembrie, la Căminul Cultural din Ciumbrud.

Cele mai râvnite titluri, de Miss și Mister Boboc, au fost câștigate în acest an de Melisa Onescu și Patrick Șuteu.

Cei doi boboci au fost desemnați și Miss și Mister Popularitate, în urma sondajului realizat de Alba24.

Reamintim faptul la ediția balului din acest an, cu tema „Around The World”, s-au înscris nouă perechi de boboci.

