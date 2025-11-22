FOTO: Ministrul Muncii, la Alba Iulia. Vizită de lucru la Așezământul pentru Persoane Vârstnice din cartierul Bărăbanț

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole a efectuat o vizită de lucru la Așezământul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Andrei” din Bărăbanț, administrat de părintele Mihai Țîrău.

Așezământul oferă servicii sociale dedicate persoanelor vârstnice, contribuind la creșterea calității vieții acestora.

Centrul și-a început activitatea în 2007 și, de atunci, a reușit să își dezvolte constant capacitatea și să își îmbunătățească serviciile. Acest proces va continua și în perioada următoare, iar capacitatea centrului va fi extinsă.

Ministrul a fost însoțit, printre alții, de președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan, deputatul Adrian Bara, directorul DSP Alba, Alexandru Sinea și viceprimarul municipiului Alba Iulia, Adina Cristina Toma.

„Toți seniorii merită să se bucure de o bătrânețe liniștită, lipsită de griji, în care să se simtă confortabil, respectați și bine îngrijiți. Ei sunt cei care au construit România de astăzi, iar multe dintre lucrurile bune pe care le avem în prezent li se datorează”, a scris Corneliu Mureșan, sâmbătă, pe pagina de Facebook.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News