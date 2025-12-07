Țeapă pe OLX: A comandat și plătit un PlayStation, dar a primit un sac de pământ. Dosar închis la Judecătoria Alba Iulia

Un dosar care a avut ca obiect o țeapă pe OLX a fost închis de autoritățile din Alba Iulia după mai bine de patru ani. Mai exact în data de 2 decembrie 2025, magistrații Judecătoriei Alba Iulia au confirmat renunțarea la urmărirea penală, renunțare cerută de procurori.

Din câte se pare o persoană din Alba Iulia a fost victima unei țepe pe internet, mai exact pe OLX. Deși fapta s-a produs în 2021, dosarul a fost închis tocmai la sfârșit de 2025, în data de 2 decembrie.

Potrivit motivării instanței, ”în data de 23 octombrie 2021, persoana vătămată a observat pe aplicația OLX un anunț de vânzare a unui console PlayStation 5 la prețul de 3.000 lei.

După ce a contactat vânzătorul și s-au înțeles asupra prețului, modalității de plată și a livrării, la data de 26 octombrie 2021 cu ocazia primirii coletului prin Fan Curier, a constatat că în locul consolei, în colet se afla un sac de pământ de grădinărit.

Suma de 3.000 lei, achitată de persoana vătămată curierului, a fost blocată de organele de poliție și restituită persoanei vătămate”, se arată în documentul emis de instanță.

La mai bine de patru ani de la momentul țepei, anchetatorii au cerut închiderea dosarului, iar magistrații au admis cererea.

Drept urmare, dosarul țepei de pe OLX a fost închis definitiv de magistrații Judecătoriei Alba Iulia.

