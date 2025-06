Tecno Plast Community Days, la Cugir. Promisiunea reprezentanților fabricii: creștere cu 10% a numărului de angajați, în 2025 (P)

Lorenzo Manoni, administratorul fabricii: ”Obiectivul nostru este să atingem o cifră de afaceri de 50 de milioane de euro în următorii ani”

Prima ediție a Tecno Plast Community Days a avut loc pe 13 și 14 iunie, la Cugir.

Tecno Plast Community Days a debutat vineri, 13 iunie, cu o conferință de presă la care au participat reprezentanți ai managementului companiei, ai autorităților locale și județene și ai mediului de afaceri. Printre invitați s-au numărat: Ovidiu Teban, primarul orașului Cugir, George Rotar, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Lorenzo Manoni, administratorul Tecno Plast Cugir, Milan Stosic, Cluster Director la Sigit Group și Tiberiu Katschka, Directorul Operațional al Tecno Plast Cugir.

Evenimentul a marcat o premieră în istoria companiei, fiind primul deschis publicului larg de la intrarea pe piața românească, în 2012. În acești 13 ani, Tecno Plast a avut o contribuție semnificativă la economia locală, având în prezent peste 300 de angajați permanenți care își desfășoară activitatea într-o fabrică dotată cu echipamente de ultimă generație. Fabrica din Cugir produce anual peste 60 de milioane de componente din materiale plastice pentru sectorul auto și electrocasnic.

Lorenzo Manoni, administratorul Tecno Plast Cugir și Chief Operating Officer al Sigit Group a vorbit despre demersurile pe care fabrica le va face pe termen mediu pentru a face față provocării reprezentate de piața chineză și despre investițiile viitoare în dezvoltarea fabricii din Cugir.

„În octombrie 2012 am descoperit acest loc, am beneficiat de susținerea comunității și a autorităților și, în trei luni, fabrica a devenit funcțională. În 12 ani, am ajuns de la o cifră de afaceri de 2,7 mil de euro, la o estimare de 29 milioane de euro pentru 2025. Planul nostru pe termen mediu este să atingem pragul de 50 de milioane și să deschidem fabrica către noi oportunități de producție. Spre exemplu, în urmă cu trei ani, am investit cinci milioane de euro pentru dezvoltarea unui laborator avansat de cercetare, aflat în Torino, Italia.

Pentru noi, afacerile nu sunt doar despre bani, ci despre oameni. 60% din managementul fabricii din Cugir este același ca atunci când am pornit la drum. Mulțumesc comunității locale și autorităților pentru susținere. Le mulțumesc și partenerilor noștri de la Versuni (fostul Philips Domestic Appliances), clientul nostru principal. Avem nevoie de susținerea dvs., a tuturor, pentru a câștiga lupta cu piața chineză”, spune Lorenzo Manoni.

”Uzina Mecanică Cugir avea 20.000 de angajați în 1990, deci era foarte important pentru noi să se realizeze o revitalizare a pieței de muncă de aici. Colaborarea cu Tecno Plast a început în 2012 când, cu ajutorul Uzinei Mecanice Cugir, am identificat acest teren și am pornit la drum. Sunt impresionat de modul în care Tecno Plast s-a dezvoltat în ultimii 13 ani. Pentru mine, ca primar, este important să avem aici tehnologii sustenabile, așa cum sunt cele implementate în fabrică. Aveți toată susținerea noastră pentru viitor, sperăm că veți obține și susținerea autorităților naționale pentru clarificarea tuturor aspectelor birocratice și pentru obținerea de facilități”, a declarat în cadrul conferinței Ovidiu Teban, primarul orașului Cugir.

Tecno Plast, partener al comunității pe termen lung: ”Vrem să transformăm Community Days într-o tradiție anuală”

Compania Tecno Plast se implică activ în dezvoltarea comunității locale din Cugir, dar și din județul Alba, atât prin crearea de locuri de muncă stabile, cât și prin susținerea învățământului dual și profesional din regiune.

George Rotar, vicepreședintele Consiliului Județean Alba: ”Prin organizarea Community Days și prin susținerea elevilor care urmează cursurile din învățământul profesional, dvs ați demonstrat că nu sunteți doar un angajator în Cugir, ci sunteți un partener al comunității și pentru acest lucru vă felicităm și vă promitem că noi, Consiliul Județean Alba, vom continua investițiile în infrastructură și în învățământul dual și profesional”

Bogdan Drulă, manager de achiziții Versuni: ”Fiecare mașină de cafea care pleacă de aici în America, Brazilia, China, în toată Europa este un pic din dvs și din comunitate. Să fiți mândri de acest lucru”

2 zile, 4 locații, un singur eveniment pentru sănătatea comunității locale

Tecno Plast Community Days s-a desfășurat pe durata a două zile, 13 și 14 iunie. Vineri a avut loc Ziua Porților Deschise la fabrica din localitate, tur ghidat în cadrul căruia a fost prezentată capacitatea tehnologică a fabricii și procesele de producție către reprezentanții autorităților publice locale și județene, mass-mediei și partenerilor de afaceri ai companiei.

Ziua de sâmbătă a fost dedicată publicului larg, cu activități pentru toate vârstele.

De la Open Days pentru public la fabrică, la jocuri interactive pentru copii și competiții sportive desfășurate în incinta Arenei Cugir, screening-uri medicale gratuite oferite în cadrul mai multor specializări medicale, printre care cardiologie, pediatrie – endocrinologie, ORL, senologie, organizate la Spitalul Orășenesc Cugir și conferință și sesiuni de consiliere psihologică și screeninguri medicale la Centrul Lotus.

Tecno Plast Cugir: 38 de milioane de euro investiții în ultimii 13 ani

Tecno Plast Cugir a fost înființată în anul 2012, iar din 2017 este membră a SIGIT Group, companie prezentă în șapte țări din Europa și din Africa, cu 11 fabrici și cu o cifră de afaceri globală de 200 de milioane de euro. Fabrica din România înregistrează cele mai bune rezultate în ceea ce privește volumul de producție și cifra de afaceri din întreg grupul SIGIT.

Fabrica din Cugir, care activează pe platforma Uzinei Mecanice din oraș, se întinde pe o suprafață de 13.000 mp. În prezent, la fabrică lucrează 300 de angajați, dintre care peste două treimi sunt femei. Media de vârstă a personalului angajat este de 40 de ani, ceea ce face ca Tecno Plast să aibă cea mai tânără echipă a grupului.

În ultimii 13 ani, aici s-au făcut investiții de peste 38 de milioane de euro, atât în modernizarea spațiilor închiriate, cât și în tehnologizare. Preocuparea constantă pentru modernizarea capacităților de producție astfel încât produsele realizate aici să respecte cele mai exigente standarde de calitate a făcut ca cifra de afaceri a Tecno Plast să evolueze de la 2,7 milioane de euro, în 2013, la peste 25 de milioane de euro în 2024. Reprezentanții fabricii estimează o cifră de afaceri de 29 de milioane de euro pentru finalul lui 2025.

Parteneri: Primăria Cugir, Spitalul Orășenesc Cugir, Centrul de Asistență și Recuperare pentru Persoanele Vârstnice LOTUS (Direcția de Asistență Socială a Consiliului Local Cugir), Arena CSO Cugir, Numeris Medical, Kana Design, Global Medical Solutions, Kappa Medical, Centru Medical SANOR, Medview, Centrul de Radioterapie Amethyst, Asociația NUN, Asociația Gabrielle.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News