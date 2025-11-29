Telefonul sau 400 de lei: O datorie, motivul care l-a împins pe un bărbat din Cugir să comită o tâlhărie. Cum s-a petrecut fapta

Un bărbat din Cugir a fos trimis în judecată pentru tâlhărie calificată, după ce a amenințat o altă persoană și i-a luat telefonul mobil. Deși fapta a avut loc la începutul anului 2023, inculpatul a fost trimis în judecată la sfârșitul anului 2025.

Mai exact, tâlhăria s-a produs pe 20 februarie 2023, iar în 28 noiembrie 2025, dosarul abia a trecut de stadiul de cameră preliminară, la Judecătoria Alba Iulia.

Potrivit motivării instanței, ”în data de 20 februarie 2023, în jurul orei 21:30, în timp ce se afla pe strada 21 Decembrie 1989 din orașul Cugir, în zona Pieței de Sus i-a solicitat persoanei vătămate să îi remită suma de 400 lei ori telefonul mobil în contul unei datorii mai vechi, sub amenințarea că în cazul în care nu se va conforma îl va agresa fizic.

Prsoana vătămată a refuzat și a fugit de inculpat, însă a fost ajunsă din urmă de către acesta și pe fondul stării de temere creată de amenințările inculpatului, a scos telefonul mobil personal marca Xiaomi Redmi 9A de culoare neagră din buzunar și i l-a remis inculpatului, au notat magistrații.

Drept urmare, pentru fapta comisă, bărbatul va fi judecat pe rolul Judecătoriei Alba Iulia. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

