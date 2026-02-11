Persoanele care au pensii mai mici 3.000 de lei ar putea primi ajutoare de la Guvern. Când ar putea fi acordată prima tranșă

Persoanele care au pensii mai mici 3.000 de lei ar putea primi ajutoare de la Guvern. Prima tranșă ar putea fi acordată în primăvară.

Persoanele care au o pensie sub 1.500 de lei vor primi un ajutor de 1.000 de lei, cele cu pensii peste 1.500 de lei dar până la 2.000 de lei vor primi 800 de lei.

Persoanele care au pensii mai mici 3.000 de lei ar urma să primească 600 de lei.

Datele pentru 2024 arată că în 23 de județe din România numărul pensionarilor îl depășește pe cel al angajaților, la nivel național 10 angajați susțin 8 pensionari.

Ministrul Finanțelor a declarat la TVR că se caută soluții pentru sprijiirea persoanelor vulnerabile.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: Ne dorim, bineînțeles, să găsim resursele pentru a sprijini cât mai mult și în moduri cât mai diverse persoanele vulnerabile în această perioadă, iar efortul pentru a face acest lucru trebuie să fie un efort comun.

Ministrul Muncii, Florin Manole a explicat că ajutoarele pentru pensionarii cu pensii mici, este vorba despre un impact bugetar de aproximativ 2,3 miliarde de lei.

