Teste medicale cu aparatură de înaltă performanță, la Secția ORL de la Spitalul Județean de Urgență Alba. Detalii pentru pacienți

La Spitalul Județean de Urgență Alba se pot face teste complete pentru evaluarea urechii și a auzului, cu aparatură de înaltă performanță. Detalii a dat medicul Elena Chira, de la secția ORL.

”Putem efectua teste de audiometrie /timpanometrie, videonistagmografie, adică teste de auz și de echilibru, cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță Interacoustics ,cu care s-a dotat ambulatorul/Secția ORL din Spitalul de Urgență Alba”, a anunțat medicul.

Aceste teste permit evaluarea corectă și completa a urechii, clinic și functional.

”Mulți dintre voi acuza amețeli /pierdere de echilibru sau auz.

Acum putem efectua aceste teste în mod simplu: printr-o internare ORL de zi, ceea ce înseamnă ca totul este decontat de Casa de Asigurari de Sănătate.

Prin internari de zi putem efectua timpanoplastii și tratamente transtimpanice, la cei cu probleme vechi ale urechii”, mai anunță medicul Elena Chira.

Alte proceduri disponibile

Tot printr-o internare de zi, se poate efectua și micsorarea cornetelor nazale sau amigdalelor, cu aparatul de radiofrecvență disponibil în cadrul spitalului.

”Această manoperă chirurgicală este indicată pacientilor care respiră greu, sforăie în timpul nopții sau prezinta chiar episoade de apnee de somn”, spune medicul Elena Chira.

Printr-o intervenție chirurgicală în anestezie generală, poti fi micșorate amigdalele copiilor, tot cu radiofrecvență. Recuperarea postoperatorie este mult mai ușoara și mai rapidă, potrivit sursei citate.

Ambulatorul și Secția ORL de la Spitalul Județean de Urgențp Alba dispune de endoscoape rigide și flexibile, de înaltă performanță. Acestea ajută medicii la stabilirea unui diagnostic corect.

”Toată aparatura este nouă, de ultimă generație și a fost achiziționată prin fonduri de la Consiliul Județean Alba și fonduri europene”, mai precizează medicul.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News