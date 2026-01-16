TikTok introduce în Europa un sistem avansat de detectare a vârstei utilizatorilor sub 13 ani. Cum funcționează noul sistem

TikTok se pregătește să implementeze, în următoarele săptămâni, o nouă tehnologie de detectare a vârstei utilizatorilor din Europa. Măsura vine ca răspuns la presiunile tot mai mari din partea autorităților europene, care cer platformelor online să îmbunătățească protecția minorilor.

Platforma deținută de ByteDance se confruntă cu presiuni din partea autorităților de reglementare pentru a identifica și elimina mai bine conturile aparținând copiilor sub 13 ani, notează Reuters.

Potrivit companiei, soluția a fost deja testată într-un program pilot care s-a desfășurat pe parcursul unui an, rezultatele fiind considerate suficient de promițătoare pentru a justifica extinderea la scară europeană.

Cum funcționează noul sistem și ce se întâmplă cu conturile suspecte

Tehnologia implementată de TikTok analizează mai multe tipuri de semnale pentru a estima dacă un cont aparține unui minor sub vârsta minimă permisă.

Sistemul analizează, printre altele, informațiile din profil, tipul de conținut publicat și tiparele de comportament ale utilizatorului în cadrul aplicației.

Un aspect important al acestei abordări este că sistemul nu va proceda la ștergerea automată a conturilor considerate suspecte. În schimb, acestea vor fi trimise către echipe de moderatori specializați, care vor efectua o verificare suplimentară înainte de a lua o decizie finală.

TikTok justifică această procedură prin necesitatea de a reduce rata erorilor și de a evita blocările nedrepte ale utilizatorilor, recunoscând complexitatea verificării vârstei în mediul online.

Contextul european și provocările verificării vârstei

Decizia TikTok se înscrie într-un context mai larg de intensificare a presiunilor din partea instituțiilor europene asupra platformelor digitale. Autoritățile caută să găsească un echilibru între eficiența măsurilor de protecție a minorilor și respectarea dreptului la viață privată, într-un domeniu unde soluțiile disponibile sunt adesea criticate fie pentru ineficiență, fie pentru caracterul lor prea intruziv.

La nivel global, tendința este către reguli tot mai stricte. Australia a adoptat recent o interdicție a accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, iar în Europa dezbaterile privind limitele de vârstă și reglementările mai riguroase devin din ce în ce mai frecvente. În acest context, TikTok subliniază absența unei metode universal acceptate care să permită confirmarea vârstei fără a ridica probleme semnificative de confidențialitate.

În cazul contestațiilor (de exemplu, dacă un utilizator consideră că a fost blocat pe nedrept), TikTok spune că va folosi mai multe metode de verificare: estimarea vârstei pe baza feței printr-un furnizor extern, verificări cu card bancar și documente de identitate emise de stat.

Compania menționează că lucrează în acest proces cu autoritatea irlandeză pentru protecția datelor, care este principalul său regulator în UE, iar utilizatorii europeni vor fi notificați pe măsură ce tehnologia va fi activată.

