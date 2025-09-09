Tineri din Alba, beneficiari ai programelor naționale „Tabere Studențești de Vară” și „Tabere Sociale pentru Copii și Tineri” 2025

Mai mulți tineri din Alba au participat la programele naționale “Tabere Studențești de Vară” și “Tabere Sociale pentru Copii și Tineri”.

Este vorba despre 75 de tineri. Dintre aceștia, 38 de studenți au provenit din centrul universitar albaiulian și federațiile naționale studențești (USR/ANOSR) și 37 de copii și tineri din sistemul de protecție socială al județului Alba.

Potrivit organizatorilor, studenții au primit servicii de masă și cazare gratuite, la mare, în stațiunea Costinești, la Hotel Forum, iar copiii și tinerii la Pensiunea Reichau Transilvania din localitatea Răhău.

Scopul taberelor studențești a fost stimularea performanței academice și promovarea incluziunii sociale a studenților, oferind în același timp o oportunitate de socializare, relaxare, dezvoltare personală și consolidare a spiritului de echipă într-un cadru diferit de cel universitar.

Cei 37 de copii și tineri au avut parte de activități susținute de psihologul Cosmin Bara, managerul Bibliotecii Județene “Lucian Blaga” Alba, Silvan Stâncel și DJ Moving Elements.

Scopul taberelor sociale pentru copii și tineri a fost dezvoltarea de abilități pentru o viață independentă a tinerilor care se află în risc de marginalizare și excludere socială.

Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale au organizat aceste tabere pe timpul verii.

De asemenea, acestea au fost organizate în parteneriat cu Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, respectiv Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.

Sursă foto: Facebook/Casa de Cultură a Studenților

