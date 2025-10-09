Ținute purtate de Mihai Viteazul, Gabriel Bethlen sau Izabela Jagiello vor putea fi admirate la Palatul Principilor din Alba Iulia

Ținute vestimentare princiare, purtate de Mihai Viteazul, Gabriel Bethlen, Ecaterina de Brandenburg și Izabela Jagiello, vor putea fi admirate în curând la Palatul Principilor din Alba Iulia.

Ținutele istorice vor fi reconstituite pe baza specificaţiilor tehnice detaliate specifice epocii respective, în cadrul unui proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Centrul Cultural Palatul Principilor a achiziționat, la sfârșitul lunii septembrie, servicii de realizare și livrare ținute istorice princiare (sec. XVI–XVII) și replici încălțăminte istorică, în cadrul proiectului cultural „PRINCE – Proiect Interactiv de Costumații de Epocă”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Proiectul vizează valorizarea patrimoniului istoric al Principatului Transilvaniei, prin reconstituirea a patru ținute vestimentare princiare, purtate de personalități marcante care au locuit în Palatul Principilor din Alba Iulia:

Gabriel Bethlen,

Ecaterina de Brandenburg,

Izabela Jagiello,

Mihai Viteazul.

Produsele realizate nu sunt simple replici, ci rezultatul unei cercetări științifice amănunțite a surselor documentare și bibliografice, menite să ilustreze nu doar moda acelor vremuri, ci și complexele transferuri culturale ce au influențat-o. Reconstituirea acestor ținute se bazează pe documentare științifică riguroasă și contribuie esențial la scopul proiectului de a crea o experiență muzeală interactivă și educativă, care să atragă și să educe publicul larg.

Piesele de costum și replicile de încălțăminte vor fi utilizate în expoziția permanentă a muzeului, ateliere de educație muzeală, activități de reenactment și campanii vizuale.

Valoarea achiziției ținutelor vestimentare este de 45.850 de lei fără TVA (circa 9.000 de euro), iar cea a replicilor de încălțăminte istorică este de 2.000 de lei fără TVA (circa 400 de euro).

Ţinuta principelui Gabriel Bethlen

Costumul este destinat reprezentării principelui Gabriel Bethlen (1613-1629), unul dintre cei mai importanți conducători ai Principatului Transilvaniei, cunoscut pentru sprijinul acordat artelor, culturii și tiparului. Vestimentația reflectă rangul, puterea și gustul artistic al epocii.

Componenta costumului:

Structură suport pentru căciulă din blană naturală (jder, vizon sau altele asemenea) cu tăietură triunghiulară și panaș cu pene (tip egretă, păun, struț sau altele asemenea) decorat cu pietre prețioase.

Mintean lung din catifea de mătase roșie, cu guler de jder și trei rânduri de câte trei nasturi aurii cu pietre prețioase, benzi decorative de pasmanterie și ciucuri. Căptușeală din blană naturală sau o imitație de bună calitate.

Dolman roșu cu motive florale aurii, lung până la genunchi, cu 15-20 de nasturi de pasmanterie.

Brâu dintr-un material pe bază de mătase, roșu închis.

Cămașă albă din în fin (giulgiu).

Pantaloni lungi, strâmți, din postav sau stofă de lână de culoare neagră.

Centrul Cultural Palatul Principilor asigură, pe cheltuiala proprie, elementele de blană naturală, pene și bijuterii/pasmanterii necesare, astfel încât accesoriile ornamentale (nasturi, rozete, broderii, blănuri, pene, pietre) vor reproduce stilul și proporțiile epocii.

Încălțămintea principelui Gabriel Bethlen

Cizme lungi, până la genunchi, din piele de vițel, de culoare galbenă. Partea din față ceva mai înaltă decât cea din spate. Cele două jumătăți ale părţii superioare cusute în lateral.

Talpa moale din piele mai groasă de vițel sau bou. Tălpi simetrice (nu există diferență între încălțările de picior stâng și drept). Potcoave pe călcâiele din piele groasă.

Căptușeală (întărituri) din piele de capră sau postav. Cusătură cu fir de in, pe interior.

Ţinuta principesei Ecaterina de Brandenburg

Ţinuta este inspirată de garderoba de gală a principesei Ecaterina de Brandenburg, soția lui Gabriel Bethlen, evidențiind influențele modei vestice (maghiare și germane) la curtea transilvăneană din secolul al XVII-lea. Costumul trebuie să exprime feminitatea, statutul și rafinamentul acesteia.

Componenta costumului:

Rochie din catifea de bumbac de culoarea prunei, formată din:

Fustă lungă, plisată, diametru de 4 metri, cu 8 rânduri de broderie aurie florală.

Corsaj întărit, deschis frontal, legat cu șireturi prin cârlige.

Cămașă albă cu mâneci bufante din in, legate cu panglici de mătase.

Rețea și/sau balene care asigură ţinuta rochiei.

Centrul Cultural Palatul Principilor asigură, pe cheltuiala proprie, o scufie asortată cu rozete metalice, pietre semiprețioase și perle de cultură și toate elementele, bijuteriile/pasmanteriile necesare, astfel încât accesoriile ornamentale vor reproduce stilul și proporțiile epocii.

Ținuta principesei Izabela Jagiello

Costumul reconstituie portul reginei lzabela Jagiello (sec. XVI), regentă a Transilvaniei, reflectând stilul renascentist de curte, cu elemente simbolice și materiale luxoase. Rochia este unică în compoziție și detaliu decorativ, subliniind rolul său politic și cultural.

Componenta costumului:

Rochie de brocart crem (fustă lungă, plisată + corsaj), decorată cu benzi brodate cu fir auriu și perle de cultură; umeri bufanţi, mâneci lungi și strâmte decorate cu panglici de satin, fixate cu aplici metalice decorate cu pietre semiprețioase și volane plisate din satin

Guler plisat alb

Fustă inferioară de o nuanţă diferită de crem, fără decorațiuni, realizată dintr-un alt material pe bază de mătase.

Centrul Cultural Palatul Principilor asigură, pe cheltuiala proprie, toate elementele, bijuteriile/pasmanteriile necesare, astfel încât accesoriile ornamentale vor reproduce stilul și

proporţiile epocii.

Ținuta voievodului Mihai Viteazul

Ținuta evocă figura domnitorului Mihai Viteazul (1593-1601), cunoscut pentru unificarea celor trei țări românești. Vestimentaţia reconstituie simbolic imaginea sa oficială din portretele de epocă, exprimând autoritatea militară, simbolismul heraldic și demnitatea princiară.

Componenta costumului:

Structură suport pentru cușmă din blană (jder, vizon sau altele asemenea) cu panaș, pietre semiprețioase și pene (tip cocor sau altele asemenea).

Mantie albă de brocart, guler din blană naturală, fără mâneci, căptușită cu blană naturală sau imitație de bună calitate.

Dolman cu brocart floral, până la genunchi, încheiat cu nasturi aurii.

Brâu galben de atlaz.

Cămașă din in

Pantaloni albi de postav strânși pe picior.

Centrul Cultural Palatul Principilor asigură, pe cheltuiala proprie, elementele de blană naturală, pene și bijuterii/pasmanterii necesare, astfel încât accesoriile ornamentale (nasturi, rozete, broderii, blănuri, pene, pietre) vor reproduce stilul și proporțiile epocii.

Încălțămintea voievodului Mihai Viteazul

Cizme scurte, care acoperă gleznele și jumătate din gambă, cu vârf ascuțit, mai înalte în față, din piele de oaie sau capră, culoare portocalie. Cele două jumătăți ale părţii superioare cusute în lateral.

Talpa moale din piele mai groasă de vițel sau bou. Tălpi simetrice (nu există diferenţă între încălțările de picior stâng și drept). Potcoave pe călcâiele din piele groasă.

Căptușeală (întărituri) din piele de capră sau postav. Cusătură cu fir de in, pe interior.

