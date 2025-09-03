Titluri de stat Fidelis 2025: începe o nouă ediție a programului, cu dobânzi de până la 8,20%. Condiții

Titluri de stat Fidelis 2025: începe o nouă ediție a programului, cu dobânzi de până la 8,20%, a anunțat Ministerul Finanțelor.

Românii vor putea investi în titluri de stat Fidelis în perioada 5-12 septembrie.

Pentru donatorii de sânge, sunt dobânzi preferențiale: un punct procentual în plus la dobândă pentru titlurile de stat cu scadență de 2 ani, atât în lei, cât și în euro, precum și praguri minime de subscriere reduse de 10 ori.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.

Titluri de stat Fidelis 2025, în septembrie. Perioade și dobânzi

2 ani (lei) – dobândă 7,20%

2 ani (lei) donatori – 8,20%

4 ani (lei) – 7,60%

6 ani (lei) – 7,90%

2 ani (euro) – 3,10%

2 ani (euro) donatori – 4,10%

5 ani (euro) – 5,25%

10 ani (euro) – 6,5%

Titluri de stat Fidelis 2025. Condiții

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro, prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, Alpha Bank și Tradeville în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București.

Nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile.

De asemenea, există posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadență, primind dobândă aferentă perioadei de deținere.

Titluri de stat Fidelis 2025. Dobânzi speciale pentru donatori

Tranșele dedicate donatorilor de sânge se vor aplica pentru titlurile de stat emise în lei și în euro, cu scadențe la doi ani și dobânzi de 8,20% și 4,10%.

Pentru aceștia, pragurile minime de subscriere sunt de zece ori mai mici: de la 5.000 de lei la 500 lei în limita a 100.000 lei și de 100 euro, cu un plafon maxim de 20.000 euro. Vor beneficia de aceste condiții persoanele care dovedesc că au donat sânge începând cu 1 martie 2025.

Vezi – Ghid pentru cei care vor să economisească prin intermediul Fidelis.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News