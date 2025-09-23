Eveniment
TOP ZECE cele mai bune universități din România. Clasament QS World University Rankings 2026
Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca și Universitatea din București se află la egalitate în topul celor mai bune universități din România, potrivit celui mai recent clasament QS World University Rankings 2026.
De asemenea, alte opt universități din țara noastră apar și ele în clasament.
Topul celor mai bune Universități din România
În anul universitar 2025-2026, topul este următorul:
1.Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca
- Rank la nivel mondial: 761-770
- Rank în Europa de Est: 14
UBB a obținut cele mai bune punctaje la următoarele categorii:
- Rețeaua internațională de cercetare: 83.9
- Scor sustenabilitate: 65
1.Universitatea București
- Rank la nivel mondial: 761-770
Universitatea din București a obținut cele mai bune punctaje la:
- Rezultatele ocupării forței de muncă: 67.9
- Scor sustenabilitate: 60.8
2. Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași
- Rank la nivel mondial: 1001-1200
3. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
- Rank la nivel mondial: 1201-1400
4. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași
- Rank la nivel mondial: 1201-1400
5. Universitatea Transilvania, Brașov
- Rank la nivel mondial: 1201-1400
6. Universitatea de Vest Timișoara
- Rank la nivel mondial: 1201-1400
7. Universitatea Politehnica București
- Rank la nivel mondial: 1201-1400
8. Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava
- Rank la nivel mondial: 1401+
9. Universitatea din Oradea
- Rank la nivel mondial: 1401+
Pe locul 1 în topul celor mai bune universități din lume se află Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge din Statele Unite ale Americii.
