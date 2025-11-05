Connect with us

Economie

TOPUL firmelor din Alba. În 13 noiembrie, cele mai puternice companii din județ vor fi premiate de Camera de Comerț și Industrie

Publicat

acum O oră

TOPUL firmelor din Alba. Cele mai puternice companii din județ vor fi premiate de Camera de Comerț și Industrie, în 13 noiembrie.

Camera de Comerț și Industrie Alba sărbătorește, alături de comunitate, 32 de ani de excelență în afaceri.

CCIA va premia cele mai performante companii din 7 domenii de activitate: industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură și pescuit și construcții.

Clasamentul este realizat pe baza unei metodologii complexe și unitare la nivel național, în conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2007 a Camerelor de Comerț și Industrie.

Topul Firmelor analizează indicatori precum cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.

”Clasamentul oferă antreprenorilor, investitorilor și managerilor o imagine clară asupra performanței firmelor, o garanție de seriozitate în relațiile cu partenerii comerciali, încurajează performanța și inovația în mediul de afaceri”, transmit reprezentanții CCIA.

Distincții acordate firmelor cu rezultate constante în afaceri

La eveniment se vor acorda și următoarele distincții firmelor cu rezultate constante de-a lungul timpului: Diploma și Trofeul pentru Excelență în Afaceri, Diploma pentru Exportatorii de Top și Trofeul Creativității.

Clasamentul județean din acest an cuprinde 2285 de agenți economici, respectiv:

  • 62 Cercetare, Dezvoltare și High Tech
  • 443 Industrie
  • 161 Agricultură, Silvicultură, Pescuit
  • 186 Construcții
  • 722 Servicii
  • 601 Comerț
  • 110 Turism.

În Topul Național al Firmelor, județul Alba este prezent cu 177 de companii, clasate pe locurile 1- 10, cu o cifră de afaceri totală de 26.170.820.646 lei / 5.261.418.275,869 euro și cu un număr de 21836 salariați.

”Evenimentul Topul Firmelor oferă oportunitatea de a beneficia de experiența acumulată de ceilalți oameni de afaceri de succes, prin interacțiunea și stabilirea parteneriatelor cu aceștia. Rezultatele consemnate de Topul Județean al Firmelor reflectă nivelul de creștere economică din județul nostru și totodată oglindesc extinderea companiilor din județul Alba pe piața națională si internațională”, transmite președintele CCIA, Corneliu Orzea.

