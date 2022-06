Tradiții de CIREȘAR. Cele 5 sărbători creștine ale lunii iunie. Legende, obiceiuri şi superstiţii

Zona de tobogane și atracții gonflabile, organizată miercuri în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Copilului la Alba Iulia, a fost prima care a fost dezmembrată, înainte ca evenimentul din Cetatea Alba Carolina să se termine.

Organizatorii au început dezumflarea toboganelor și a trambulinelor, în ciuda faptului că în zonă erau încă sute, dacă nu mii de copii.

Părinții și copiii au fost dezamăgiți, mai ales că era principala atracție pentru cei mici.

”Nu se poate așa ceva… am venit special pentru partea asta că la amiază era prea cald și nu am putut sta. La ora 19 când am ajuns noi erau deja dezumflate, deci sigur s-au apucat să le demonteze cu mult mai devreme.

Dezamăgire maximă pentru cei mici. Un eveniment așa frumos, stricat de detalii. Cum nu și-au dat seama că la ora aia erau cei mai mulți copii acolo?” a transmis o cititoare Alba24.

