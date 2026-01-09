Trafic îngreunat pe mai multe drumuri din județul Alba, din cauza viscolului. Intervin drumarii și polițiștii

Trafic îngreunat pe mai multe drumuri din județul Alba, din cauza viscolului. Inspectoratul de Poliție Județean Alba informează că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, traficul rutier pe drumurile județene DJ 107 C și pe DJ 106 K, se desfășoară pe un singur sens de circulație.

Zona Vințu de Jos: Restricția pe DR 107 C a fost impusă ca urmare a depunerilor de zăpadă pe partea carosabilă, provocate de viscol, care au îngreunat circulația autovehiculelor.

La fața locului intervin reprezentanții Secției de Drumuri Naționale, care acționează cu mai multe utilaje de deszăpezire pentru degajarea drumului.

Totodată, echipajele de poliție sunt prezente în zonă pentru dirijarea traficului și asigurarea siguranței rutiere.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor din teren.

Zona Sebeș: O situație similară se înregistrează și pe DJ 106 K, între localitatea Daia Română și municipiul Sebeș. Acolo, traficul rutier se desfășoară alternativ, pe o bandă de circulație.

Pe partea carosabilă, din cauza viscolului, s-a depus zăpadă, transmit polițiștii.

”La fața locului, se acționează, de către reprezentanții SDN, cu mai multe utilaje de deszăpezire, iar echipajele de poliție acționează pentru siguranţa traficului rutier” - IPJ Alba.

Foto: Arhivă

