Connect with us

Eveniment

Traficul din Alba, supravegheat cu radarele mobile e-Sigur. Amenzile vor fi trimise direct acasă

Publicat

acum 3 secunde

Polițiștii rutieri acționează sâmbătă, 27 decembrie, prin sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice.

Potrivit IPJ Alba, sistemele e-sigur vor acționa în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile.

Acestea surprind, în timp real,  vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 3 secunde

Traficul din Alba, supravegheat cu radarele mobile e-Sigur. Amenzile vor fi trimise direct acasă
Evenimentacum O oră

Un deținut închis la Aiud pentru o faptă greu de descris în cuvinte a vrut să fie eliberat condiționat. Victima a fost sora sa
horoscop de weekend
Evenimentacum 2 ore

Horoscop de weekend 27-28 decembrie: Bilanț interior și pregătire pentru marea trecere în noul an
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 7 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Primăria Alba Iulia vrea să extindă rețeaua de canalizare pe o stradă din Micești. Cât va costa lucrarea
Administrațieacum 3 zile

Școală nouă în Limba și extinderea unității de învățământ din Șeușa. Investiții de 3,5 milioane euro pentru infrastructură școlară
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

BNR lansează o nouă monedă de colecție, din aur, cu tema ”Plăcuțele votive de la Germisara”. Care este prețul de cumpărare
Economieacum 2 zile

Vouchere de 50 de lei pentru energie electrică. Programul continuă și în 2026
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Guvernul a suplimentat bugetul MApN cu peste 1,3 miliarde lei pentru înzestrarea Armatei
Evenimentacum 3 zile

Eurodeputatul Victor Negrescu (S&D) este cel care a făcut din lupta împotriva corupției o prioritate a Parlamentului European (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

CSM Oradea scrie istorie: calificare în BL8 la polo
Evenimentacum 3 zile

Program Bazinul Olimpic Alba Iulia în perioada sărbătorilor de iarnă. Când va fi deschis
Evenimentacum 3 zile

Când va fi primul meci oficial al CSM Unirea Alba Iulia în 2026. Echipa, în vacanța de iarnă
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop de weekend
Evenimentacum 2 ore

Horoscop de weekend 27-28 decembrie: Bilanț interior și pregătire pentru marea trecere în noul an
Evenimentacum 3 ore

IDEI pentru MASA de REVELION 2026. Preparate speciale pentru meniul festiv din noaptea de ANUL NOU
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 4 zile

OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGpt, avertisment cu privire la atacurile cibernetice comise cu ajutorul AI
Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Cum (nu) funcționează serviciile digitale ale orașelor din Alba. Situația la nivel național: Bani mulți pe rezultate puține
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Vouchere de aproape 40.000 de lei
Actualitateacum 19 ore

Noile criterii pentru încadrarea în grad de handicap. Impact devastator pentru persoanele cu boli rare
Evenimentacum 2 zile

Ministrul Sănătății anunță intensificarea controalelor privind concediile medicale
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Educațieacum 5 zile

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Mai mult din Educatie