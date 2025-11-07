Tragedie la Aiud. Un bărbat de 62 de ani a fost găsit decedat, pe o stradă din municipiu. Polițiștii efectuează cercetări

Tragedie la Aiud. Un bărbat de 62 de ani din municipiu a fost găsit decedat, vineri dimineața, pe o stradă din localitate.

Potrivit IPJ Alba, în dimineața zilei de 7 noiembrie 2025, polițiștii din municipiul Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie cu privire la faptul că, pe strada Ion Creangă din Aiud, se află un bărbat decedat.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au identificat cadavrul unui bărbat, în vârstă de 62 de ani, din municipiul Aiud.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

