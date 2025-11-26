Connect with us

Cugir

Tragedie la Balomiru de Câmp: Un bărbat de 41 de ani, găsit spânzurat de grilajul unei uși metalice

Publicat

acum 2 minute

Polițiștii Postului de Poliție Șibot au fost sesizați, miercuri, cu privire la faptul că, în localitatea Balomiru de Câmp, un bărbat a fost găsit spânzurat de grilajul unei uși metalice.

Echipa de cercetare deplasată la fața locului a identificat, într-o anexă gospodărească, cadavrul unui bărbat de 41 de ani, din localitatea Balomiru de Câmp.

La examinarea sumară a acestuia, nu au fost identificate urme de violență, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Bărbatul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei morții.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, au precizat polițiștii.

