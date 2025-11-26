Cugir
Tragedie la Balomiru de Câmp: Un bărbat de 41 de ani, găsit spânzurat de grilajul unei uși metalice
Polițiștii Postului de Poliție Șibot au fost sesizați, miercuri, cu privire la faptul că, în localitatea Balomiru de Câmp, un bărbat a fost găsit spânzurat de grilajul unei uși metalice.
Echipa de cercetare deplasată la fața locului a identificat, într-o anexă gospodărească, cadavrul unui bărbat de 41 de ani, din localitatea Balomiru de Câmp.
La examinarea sumară a acestuia, nu au fost identificate urme de violență, au transmis reprezentanții IPJ Alba.
Bărbatul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei morții.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, au precizat polițiștii.
