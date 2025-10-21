Connect with us

Trecerea la ora de iarnă 2025: noaptea din octombrie când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Cum te adaptezi mai ușor

acum O oră

Trecerea la ora de iarnă 2025. În fiecare an, în ultimul weekend din octombrie, România trece oficial la ora de iarnă. Astfel, în noaptea de sâmbătă (25 octombrie), spre duminică (26 octombrie), la ora 04:00 dimineața, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră la 03:00, oferindu-ne o oră în plus de somn.

Momentul marchează revenirea la fusul orar standard – Eastern European Time (EET), utilizat pe timpul iernii, care aduce cu sine atât beneficii, cât și provocări pentru ritmul biologic al fiecăruia.

Ce înseamnă trecerea la ora de iarnă

În fiecare toamnă, în ultimul weekend din luna octombrie, România, la fel ca celelalte state membre ale Uniunii Europene, trece la ora de iarnă. În 2025, trecerea va avea loc în noaptea de sâmbătă (25 octombrie) spre duminică (26 octombrie), când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră.

Mai exact, la ora 04:00 dimineața, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că vom reveni la ora 03:00.

Această schimbare ne oferă o oră suplimentară de somn și dimineți mai luminoase. Totuși, seara se va întuneca mai devreme, un aspect care poate afecta starea de spirit și nivelul de energie al multor persoane.

Cum ne afectează schimbarea orei

Ora de iarnă, denumită și „ora standard”, marchează revenirea la ritmul natural al luminii solare. Aceasta este opusul orei de vară, introdusă pentru a profita mai mult de lumina naturală pe timpul serii. Trecerea la ora de iarnă înseamnă dimineți mai luminoase și seri întunecate mai devreme, odată cu scurtarea zilelor din sezonul rece.

Deși pare mai ușor de tolerat decât trecerea la ora de vară, schimbarea ceasului poate crea dificultăți de adaptare, în special pentru persoanele cu un program regulat de somn. Potrivit medicilor, persoanele care au obiceiul să se culce devreme pot resimți această schimbare ca fiind mai dificilă.

Problema principală constă în faptul că starea de somnolență apare mai târziu (în timp) decât de obicei, ceea ce poate face dificilă adormirea la ora obișnuită. Specialiștii recomandă să menținem o oră fixă de trezire și să permitem ceasului nostru biologic să își ajusteze treptat ora de culcare.

Sfaturi pentru o adaptare mai ușoară

Pentru cei care doresc să evite disconfortul schimbării orei, specialiștii propun un program etapizat de adaptare:

  • Cu câteva zile înainte de schimbarea orei, începeți o ajustare treptată: culcați-vă și treziți-vă cu aproximativ 15-20 minute mai devreme în fiecare zi. Această metodă permite organismului să se adapteze progresiv, fără șocul unei modificări bruște.
  • Seara, evitați lumina puternică cu aproximativ o oră înainte de culcare. Luminile intense, în special cele ale ecranelor, pot inhiba producția naturală de melatonină, hormonul care ne ajută să adormim.
  • Dimineața, expuneți-vă cât mai mult la lumină naturală pentru a sprijini procesul de trezire și pentru a reseta ceasul biologic.

Dacă adormirea rămâne dificilă, se poate lua un supliment cu 1 mg de melatonină, cu aproximativ o oră înainte de ora estimată de culcare. Cu toate acestea, medicii recomandă în primul rând expunerea la lumină pentru a stimula sau inhiba producția naturală de melatonină a organismului, scrie digi24.ro.

O practică europeană cu rădăcini istorice

Schimbarea sezonieră a orei nu este doar o particularitate românească, ci o practică comună la nivelul Uniunii Europene. Obiceiul de a ajusta ceasurile primăvara și toamna datează dinaintea formării Uniuii Europene, fiind introdus pentru prima dată în timpul Primului Război Mondial ca măsură de economisire a energiei. Practica a fost reluată în anii 70, în contextul crizei petroliere.

Astăzi, însă, eficiența acestei măsuri este tot mai contestată. Deși Comisia Europeană a propus renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, statele membre nu au reușit încă să ajungă la un consens. Dezbaterea continuă, în timp ce milioane de europeni își ajustează ceasurile de două ori pe an.

Până la o eventuală schimbare a politicii europene, în fiecare ultimă duminică din octombrie, România va continua să treacă la ora de iarnă, marcând astfel începutul unei perioade cu zile mai scurte și nopți mai lungi.

România va reveni la ora de vară în primăvara anului viitor, în noaptea de 29 martie 2026, când ceasurile se vor da înainte cu o oră, de la 3:00 la 4:00.

