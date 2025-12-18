Trei judecători promovați la Curtea de Apel Alba Iulia. Rezultate finale la concursul organizat de CSM

Au fost publicate rezultatele finale la concursul pentru judecători organizat de CSM: Trei judecători care au obținut punctaje excepționale au fost promovați la Curtea de Apel Alba Iulia.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, ale concursului de promovare efectivă în funcții de execuție a judecătorilor de la tribunale la curțile de apel, organizat în perioada septembrie - decembrie 2025.

Trei posturi scoase la concurs la Curtea de Apel Alba Iulia

La nivelul Curții de Apel Alba Iulia, au fost scoase la concurs trei posturi, repartizate astfel:

Secția a II-a civilă – 1 post

– Secția de Contencios Administrativ și Fiscal – 2 posturi

Pentru aceste poziții au candidat 22 de judecători de la nivelul tribunalelor.

Rezultatul final la Secția a II-a civilă

Pentru unicul post disponibil la Secția a II-a civilă au concurat 12 judecători.

În urma concursului, judecătoarea Căbulea Oana Bianca s-a clasat pe locul I, cu 85 de puncte, obținând promovarea definitivă, potrivit rezultatelor finale validate de CSM.

Promovările la secția Contencios Administrativ și Fiscal

La Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, pentru cele două posturi scoase la concurs au candidat 10 judecători.

Potrivit rezultatelor finale:

judecătoarea Căbulea Aniela a ocupat locul I, cu 84 de puncte

judecătorul David Dan Adrian s-a clasat pe locul II, cu 82 de puncte

Ambii au obținut promovarea definitivă la Curtea de Apel Alba Iulia.

Concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii

Concursul de promovare efectivă a fost organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, în baza regulamentelor specifice, iar rezultatele publicate reprezintă clasamentul final, după soluționarea tuturor contestațiilor.

