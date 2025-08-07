Connect with us

Un bărbat a furat șapte sticle de vodka în doar câteva ore dintr-un magazin Profi din Aiud. Câți ani va sta după gratii

acum 18 secunde

Un bărbat care a furat în doar câteva ore șapte sticle de vodka dintr-un magazin Profi din Aiud și-a aflat pedeapsa. Bărbatul, Florin H., și-a aflat pedeapsa în data de 27 iulie 2025, în timp ce se afla închis la Penitenciarul Timișoara pentru alte fapte.

Furturile care l-au adus pe bărbat și în fața judecătorilor din Aiud au avut loc într-o singură zi, în decurs de doar câteva ore.

Mai exact, în data de 15 decembrie 2022, Florin H., se afla în Aiud și a decis să fure mai multe sticle de vodka Stalinskaya, dintr-un magazin Profi din oraș.

Drept urmare a trecut la fapte. Toate momentele în care acesta a acționat au fost înregistrate de camerele de luat vederi. La un moment dat, un angajat al magazinului și-a dat seama de ceea ce se întâmpla și a alertat autoritățile.

Primul furt a fost înregistrat la ora 8.25. Atunci a intrat în magazin a luat o sticlă de vodka, a ascuns-o în pantaloni și a ieșit fără să plătească. După ce și-a dat seama că poate fura fără se fie prins, a mai intrat încă de trei ori în magazin.

La orele 8.50, 9.11 și ultima dată la 13.00. De fiecare dată a furat câte două sticle de băutură. În total a reușit să fure din magazin 7 sticle de vodka.

Pe două dintre ele le-a vândut unui prieten de pahar, dintr-un bar din apropiere, în schimbul sumei de 6 lei. Apoi la fața locului și-a facut apariția unul dintre angajații magaziului care a văzut cum a acționat Florin.

Când a fost acuzat de acesta că a furat mai multe sticle, bărbatul a fugit înspre autogara din oraș, dar a fost prins de polițiști.

Pedeapsa primită

Bărbatul și-a recunoscut vina în fața anchetatorilor. La sfârștiul lunii iulie 2025, la aproape trei ani de la comiterea faptelor, acesta se află încarcerat la Penitenciarul Timișoara.

Florin H., se afla în executarea unei sentințe, iar pentru fapta din Aiud a mai primit încă 9 (nouă) luni de închisoare cu executare. În total a reieșit o pedeapsă de doi ani și 9 luni de închisoare cu executare.

Momentan decizia nu este defnitivă și poate fi atacată în apel.

 

 

Ultimele articole pe alba24
