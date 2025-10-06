Un bărbat din Alba Iulia, închis în Germania pentru furt de utilaje, va fi transferat în România. Decizie la Curtea de Apel

Un bărbat din Alba Iulia va fi transferat într-un penitenciar din România, dintr-o închisoare din Germania. Mai exact aceasta a făcut o cerere de trasferare din centrul de detenție din Germania, în România.

Fiind de loc din Alba, cel mai probabil va fi transferat în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud.

Bărbatul, Daniel, C.C., a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru mai multe furturi de exacatoare comise în Germania. Este vorba despre utilaje care valorau sute de mii de euro, la acel moment.

Pentru faptele sale a fost condamnat și încarcerat într-un pentitenciar din Germania. Recent, în data de 30 septembrie 2025, magistrații Curții de Apel Alba Iulia au admis cererea acestuia de transfer în România.

Faptele pentru care acesta a fost judecat de magistrații din Germania au avut loc luna mai a anului 2023.

În data de 19 mai au încercat să furte dintr-un depozit din Wiedemar 4 miniexcavatoare în valoare de 400.000 de euro, însă nu au reușit. Apoi, dintr-un depozit din Annaberg au furat cinci miniexcavatoare, în valoarea de 150.000 de euro.

Magistrații Curții de Apel Alba Iulia au admis cererea

În data de 30 septembrie 2025, magistrații Curții de Apel Alba Iulia au admis cererea de transfer al acestuia.

”Dispune recunoaşterea sentinței de Judecătoria locală Dresda la data de 05 februarie 2025. (…) ia act că persoana transferabilă şi-a exprimat acordul de a executa pedeapsa aplicată de autorităţile judiciare din Germania într-un penitenciar din România. Dispune transferarea persoanei condamnate Daniel C.C într-un penitenciar din România, în vederea continuării executării pedepsei închisorii”, se arată în soluția pe scurt a magistraților din Alba Iulia.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News