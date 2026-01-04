Un bărbat din Blaj a fost iertat de autorități după ce a furat un pachet de cafea dintr-un Profi din oraș

Un bărbat din Blaj a fost iertat de autorități după ce a furat un pachet de cafea dintr-un magazin Profi din oraș. Deși fapta s-a petrecut în luna martie a anului 2025, dosarul a primit o rezolvare abia la sfârșitul anului, mai exact cu doar două zile înainte de Crăciunul din 2025.

Furtul a fost unul minor și a fost detaliat pe scurt în motivarea instanței din Blaj. ”Din câte se pare, în data de 28 martie 2025, în jurul orei 11:58, suspectul , aflându-se în incinta magazinulul Profi situat în Blaj pe str. Republicii nr. 53, a sustras un pachet de cafea prejudiciul în cauză fiind de 20 de lei”, au notat magistrații.

Din câte se pare prejudiciul a fost recuperat, iar reprezentații magazinului nu au mai avut pretenții de la bărbatul care a furat pachetul de cafea.

Drept urmare, multe mai mai târziu, magistrații din Blaj au trebuit să ia o decizie în dosar.

Deoarece fapta a fost una minoră, prejudiciul a fost recuperat, iar continuarea procesului ar fi costat prea mult, magistrații au decis să închidă dosarul.

Mai exact procurorul de caz a cerut renunțarea la urmărirea penală, iar un judecător al instanței din Blaj a admis acest lucru.

Mai pe scurt dosarul a fost închis. Decizia a fost definitivă.

