Un bărbat din Câmpeni s-a ales cu un dosar penal în ultimele zile din 2025. S-a apropiat de fosta iubită, deși nu avea voie

Un bărbat din Câmpeni s-a ales cu un dosar penal după ce s-a apropiat de fosta sa parteneră. Mai exact deși avea un ordin de protecție, bărbatul a încălcat măsura impusă de autorități și a încercat să vorbească cu fosta sa iubită.

Drept urmare s-a ales cu un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție. Fapta s-a petrecut pe 29 decembrie, iar cazul a fost comunicat de reprezentații IPJ Alba, în buletinul de presă din 30 decembrie 2025.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 decembrie 2025, polițiștii din orașul Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din orașul Câmpeni, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 29 decembrie 2025, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție și s-ar fi apropiat de fosta sa parteneră, în vârstă de 50 de ani, nerespectând obligația de a păstra o distanță minimă de 100 de metri față de aceasta, au transmis oamenii legii.

