Connect with us

Eveniment

Un bărbat din Câmpeni s-a ales cu un dosar penal în ultimele zile din 2025. S-a apropiat de fosta iubită, deși nu avea voie

Publicat

acum 39 de secunde

Un bărbat din Câmpeni s-a ales cu un dosar penal după ce s-a apropiat de fosta sa parteneră. Mai exact deși avea un ordin de protecție, bărbatul a încălcat măsura impusă de autorități și a încercat să vorbească cu fosta sa iubită. 

Drept urmare s-a ales cu un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție. Fapta s-a petrecut pe 29 decembrie, iar cazul a fost comunicat de reprezentații IPJ Alba, în buletinul de presă din 30 decembrie 2025.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 decembrie 2025, polițiștii din orașul Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din orașul Câmpeni, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 29 decembrie 2025, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție și s-ar fi apropiat de fosta sa parteneră, în vârstă de 50 de ani, nerespectând obligația de a păstra o distanță minimă de 100 de metri față de aceasta, au transmis oamenii legii.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 40 de secunde

Un bărbat din Câmpeni s-a ales cu un dosar penal în ultimele zile din 2025. S-a apropiat de fosta iubită, deși nu avea voie
Evenimentacum 40 de minute

VIDEO: Mai multe utilaje de deszăpezire acționează pe câteva drumuri din Alba. Ce transmit reprezentanții Prefecturii
Actualitateacum O oră

Comunicat de presă: SPAP Sebeș anunță că au fost finalizare lucrările de reabilitare pe strada Molidului din Petrești
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

LIVE VIDEO: Ultima ședintă a Consiliului Local Alba Iulia, în 2025. Consilierii au de aprobat 44 de hotărâri. Lista proiectelor
Administrațieacum 21 de ore

Planurile Primăriei Alba Iulia: reamenajare parcări în Piața Iuliu Maniu și zona Consiliul Europei și alte proiecte de modernizare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 9 ore

Au crescut depozitele în lei și valută, în bănci. Date BNR despre rezervele financiare ale românilor
Economieacum 10 ore

Deficitul bugetar, în scădere față de anul trecut. Care sunt datele prezentate de Ministerul Finanțelor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Evenimentacum 6 zile

Guvernul a suplimentat bugetul MApN cu peste 1,3 miliarde lei pentru înzestrarea Armatei
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Miriam Bulgaru s-a înscris în calificări la Australian Open. Sportiva din Alba Iulia a avut un an foarte bun
Evenimentacum 3 zile

Andrei Rațiu este cel mai rapid fotbalist din La Liga, în acest sezon. Ce viteză a atins fotbalistul originar din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Program de Revelion 2026 la TV: Ce vedete fac show la PRO TV, Antena 1 și TVR, la trecerea dintre ani
Evenimentacum 14 ore

MESAJE DE ANUL NOU 2026: SUTE de URĂRI de ANUL NOU, SMS cu FELICITĂRI. MESAJE frumoase de REVELION 2025-2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum 3 zile

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

Masa de Revelion plină cu aperitive, mancare tradițională și fripturi vine la pachet cu peste 230 de E-uri, aditivi alimentari
Evenimentacum 22 de ore

Dezvoltarea serviciilor stomatologice în spitalele publice. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere mecanismul de finanțare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 zile

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Educațieacum o săptămână

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Mai mult din Educatie