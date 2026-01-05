Un jandarm din Alba, aflat în timpul liber, a acordat sprijin unei femei care se afla pe marginea drumului, desculță, în zăpadă

Jandarmul Vasile Aldea, sergent-major în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, aflat în timpul liber, a intervenit luni, 5 ianuarie, în jurul orei 11:50, pentru sprijinirea unei femei aflate în dificultate.

„În timp ce se deplasa din localitatea natală Panade, județul Alba, către Sâncel, acesta a observat pe marginea drumului o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani, care mergea prin zăpadă, desculță și sumar îmbrăcată, prezentând semne evidente de dezorientare.

Conștient de riscurile la care aceasta era expusă, acesta a oprit autoturismul și a încercat să îi acorde ajutor.

Deși inițial femeia a refuzat sprijinul și manifesta agitație și ușoare semne de agresivitate, jandarmul a reușit să o liniștească și a apelat numărul unic de urgență 112, solicitând intervenția echipajelor specializate.

Până la sosirea acestora, jandarmul a rămas alături de femeie, oferindu-i o geacă și o pereche de mănuși, asigurându-i protecția termică și prevenind agravarea stării sale.

Intervenția evidențiază implicarea personalului Jandarmeriei Române în sprijinirea cetățenilor, ori de câte ori situația o impune”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Alba.

