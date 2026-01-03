Connect with us

Un minor din Alba, în vârstă de 16 ani, cercetat penal pentru că a tăiat 14 copaci și a vândut lemnul. Cum s-a terminat cazul

Publicat

acum 5 secunde

Un minor din Alba a avut până de curând un dosar penal pe numele său, după ce în urmă cu doi ani a tăiat 14 copaci. Apoi a transportat cu căruța lemnul tăiat și l-a vândut unor persoane ca lemn de foc. 

Pentru fapta sa a fost cercetat penal. Chiar dacă faptele s-au petrecut în perioada 20 - 28 noiembrie 2023, magistrații Judecătoriei Blaj au dat o decizie în privința minorului abia pe data de 23 decembrie 2025. 

La momentul faptelor, tânârul avea 16 ani.

Atunci potrivit motivării instanței  ”cu un motoferăstrău, a tăiat fără drept și a sustras un arbore de esență cireș și 13 arbori de esență carpen, din pădurea inclusă în fondul forestier național, UP 1 Jidvei, ua 41-42, situată pe raza localității Veseuș, în locul Lețeș.

Materialul lemnos l-a transportat cu căruța la locuințele numiților din localitatea Veseuș. Lui  (...) i-a vândut două căruțe cu lemne, iar numiților(...) și (...) câte o căruță fiecăruia, la prețul de 150 de lei pentru un transport.

La data de 8 decembrie 2023 angajații Ocolului Silvic Aiud împreună cu organele de poliție au identificat cioatele rămase în urma tăierii. Din adresa Ocolului Silvic Aiud a rezultat că pădurea din care au fost tăiați arborii, face parte din fondul forestier național, volumul total al materialului lemnos este de 3,387 mc, prejudiciul cauzat prin furt este de 661 lei cu TVA, iar prejudiciul cauzat prin tăiere este de 1024,53 lei cu TVA”, au notat magistrații.

Cum s-a finalizat dosarul

La mai bine de doi ani de la fapte, magistații au decis să închidă dosarul deoarece tânărul a achitat prejudiciul, iar continuarea procesului ar fi costat prea mult față de gravitatea faptei și prejudiciul cauzat.

Drept urmare, procurorul de caz a cerut renunțarea la urmărirea penală, iar judecătorul instanței din Blaj a admis acest lucru. Drept urmare, dosarul a fost închis.

