Connect with us

Economie

Un nou concediu pentru salariați: zile libere plătite pentru refacere profesională, în caz de burnout. Obligații pentru angajatori

Publicat

acum 19 secunde

Un nou tip de concediu ar putea fi introdus în legislația românească. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a propus un proiect de lege pentru recunoașterea și prevenirea epuizării profesionale, așa-numitul burnout.

Inițiativa urmărește, în mod expres, ⁠prevenirea epuizării profesionale în rândul salariaților,⁠ ⁠promovarea unor condiții de muncă echilibrate între obligații profesionale și viață privată, ⁠reducerea riscurilor psihosociale asociate activității profesionale și ⁠asigurarea protecției salariaților împotriva suprasolicitării profesionale.

Aceasta poate crea cadrul legal pentru acordarea de zile libere pentru angajați, plătite, pentru ”refacere profesională”, fără să fie necesare justificări medicale.

„Singurul obiectiv al legii, și așa se și numește, este prevenirea epuizării profesionale. Este despre identificarea riscurilor și reducerea riscurilor la bună înțelegere între angajatori și angajați, fiindcă suntem convinși că angajatorii, astăzi, sunt conștienți de acest risc și nu-și doresc angajați în burnout.

Peste 10.000 de oameni au susținut inițiativa, căci un angajat care ajunge în epuizare profesională se recuperează greu, are risc de repetiție, și e posibil ca întreaga lui carieră profesională și întreaga lui productivitate să fie afectate iremediabil Dacă această inițiativă va deveni lege, vor avea și dispozitivele legale pentru a o preveni”, declară ministrul Irineu Darău, citat într-un comunicat publicat pe senat.ro.

Obligații pentru angajatori

Inițiativa introduce obligații clare pentru angajatori, printre care:

  • informarea anuală a salariaților cu privire la riscurile de epuizare profesională și metodele de prevenire
  • ⁠includerea riscurilor psihosociale în evaluarea internă a riscurilor la nivel de unitate, utilizând instrumente recomandate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

Pentru firmele cu peste 50 de salariați, proiectul prevede obligația de a:

  • ⁠elabora anual un plan de prevenire a epuizării profesionale, adaptat specificului activității
  • ⁠institui un mecanism intern, confidențial și accesibil, pentru sesizarea riscurilor și situațiilor de epuizare profesională, fără consecințe negative pentru salariații care îl utilizează
  • ⁠să suporte, parțial sau integral, costurile unor pachete de sprijin psiho-emoțional profesional

Drepturi pentru salariați

Salariații beneficiază de:

  • ⁠dreptul de a sesiza riscuri și situații de epuizare profesională fără a suporta consecințe negative sau represalii
  • ⁠dreptul la o discuție formală cu angajatorul privind reorganizarea sarcinilor sau a volumului de muncă, fără consecințe disciplinare sau alte efecte negative asupra raportului de muncă.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale va avea la dispoziție un termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a elabora și publica:

  • ⁠un ghid național privind prevenirea epuizării profesionale
  • ⁠instrumente recomandate de auto-evaluare a riscurilor psihosociale destinate angajatorilor
  • ⁠orientări metodologice minimale pentru implementarea mecanismelor de sesizare și a activităților de sprijin psiho-emoțional profesional
  • ⁠standarde recomandate pentru activitățile de consiliere profesională non-clinică, în conformitate cu legislația aplicabilă profesiei de psiholog.

Ce este burnoutul

Inițiativa legislativă definește epuizarea profesională (burnout) ca o stare asociată activității profesionale, care apare ca rezultat al unor factori de stres persistenți în organizarea și desfășurarea muncii.

Se propune îmbunătățirea sănătății și bunăstării salariaților, prin prevenirea epuizării profesionale și promovarea unor condiții de muncă echilibrate și sustenabile.

Senatoarea USR Cynthia Păun, vicepreședinta Comisiei pentru muncă și solidaritate socială din Senat, susține că epuizarea profesională nu reprezintă o lipsă de ambiție sau o lipsă de chef de muncă, ci vine din expunerea prelungită la stres ocupațional.

„La nivelul Uniunii Europene, factorii psihosocial și stresul la locul de muncă sunt recunoscuți ca factori determinanți care duc la epuizarea profesională. Statele membre, printre care și România, sunt încurajate să includă factorii psihosociali în elaborarea politicilor lor de muncă. Este momentul ca acest echilibru între viața privată și viața profesională să nu mai fie, nici în România, un privilegiu negociat la locul de muncă, ci să fie un drept recunoscut prin lege”, declară Cynthia Păun.

Simptome de burnout

Pe lângă oboseala cronică sau insomnii, cele mai comune simptome fizice întâlnite la persoanele care experimentează episoade de burnout sunt durerile de cap, durerile musculare, probleme digestive, precum şi un sistem imunitar scăzut, predispus îmbolnăvirilor, potrivit Mediafax.

O persoană care trece printr-un episod de epuizare are motivaţia scăzută, este uşor iritabil şi nu mai simte bucurie nici măcar pentru lucrurile care înainte aduceau o stare de bine.

Sentimentele negative privind responsabiliăţile la locul de muncă, precum şi frustrarea crescută sunt alte două semnale emoţionale care trimit la un posibil episod de epuizare.

Simptome comportamentale

În cazul unui episod de burnout, persoanele tind să mănânce mai mult decât o făceau până atunci, iar consumul de substanţe interzise şi cel de alcool poate creşte în această situaţie.

Alte simptome experimentate în cazul unui episod de epuizare sunt procrastinarea, izolarea socială şi chiar retragerea de la responsabilităţile sociale.

Totodată, nivelul de lucru la locul de muncă este şi el scăzut într-o astfel de situaţie.

„Dacă observaţi că aveţi simptome comportamentale, simptome emoţionale şi simptome de sănătate fizică, acesta este un semnal de alarmă”, spune Burrets pentru CNBC.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 19 secunde

Un nou concediu pentru salariați: zile libere plătite pentru refacere profesională, în caz de burnout. Obligații pentru angajatori
Administrațieacum O oră

Planurile Primăriei Alba Iulia: reamenajare parcări în Piața Iuliu Maniu și zona Consiliul Europei și alte proiecte de modernizare
Evenimentacum 2 ore

Dezvoltarea serviciilor stomatologice în spitalele publice. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere mecanismul de finanțare
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

Planurile Primăriei Alba Iulia: reamenajare parcări în Piața Iuliu Maniu și zona Consiliul Europei și alte proiecte de modernizare
Administrațieacum 2 ore

Noile taxe și impozite locale la Alba Iulia, pentru anul 2026, la aprobare în ședința Consiliului Local. Cât vor plăti locuitorii
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 19 secunde

Un nou concediu pentru salariați: zile libere plătite pentru refacere profesională, în caz de burnout. Obligații pentru angajatori
Economieacum 6 ore

PROGRAM magazine de Anul Nou 2026: Kaufland, Lidl, Carrefour, Penny, Profi, Selgros, Dacia, Transeuro, mall-uri. Unde e deschis
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Evenimentacum 5 zile

Guvernul a suplimentat bugetul MApN cu peste 1,3 miliarde lei pentru înzestrarea Armatei
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Miriam Bulgaru s-a înscris în calificări la Australian Open. Sportiva din Alba Iulia a avut un an foarte bun
Evenimentacum 2 zile

Andrei Rațiu este cel mai rapid fotbalist din La Liga, în acest sezon. Ce viteză a atins fotbalistul originar din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

Zile libere mai puține în anul 2026. Calendarul sărbătorilor legale: weekenduri prelungite și minivacanțe de 3 și 4 zile
Actualitateacum 4 ore

Aperitive de Revelion: 17 idei inedite și rapide, pentru masa de Anul Nou 2026. Rețete care dau gust bun petrecerii dintre ani
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o zi

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum 2 zile

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

Dezvoltarea serviciilor stomatologice în spitalele publice. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere mecanismul de finanțare
Evenimentacum 11 ore

Intervenție chirurgicală realizată în premieră la Spitalul Județean din Alba Iulia, de către cadrele medicale de la Secția ORL
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 zile

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Educațieacum 7 zile

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Mai mult din Educatie