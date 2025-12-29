Eveniment
Zile libere mai puține în anul 2026. Calendarul sărbătorilor legale: weekenduri prelungite și minivacanțe de 3 și 4 zile
Zile libere legale în 2026: Anul 2026 aduce 16 zile libere legale pentru angajații din România cu una mai puțin decât în 2025. Diferența apare deoarece, în 2026, Ziua Copilului (1 iunie) se suprapune cu Lunea de Rusalii, rezultând astfel o singură zi liberă.
Totuși anul 2026 prezintă numeroase oportunități de mini-vacanțe prin combinarea sărbătorilor legale cu weekendurile. Paștele, Anul Nou, 1 Mai sau Rusaliile oferă perioade avantajoase pentru concedii scurte, în timp ce alte sărbători pică în weekend și nu generează zile libere suplimentare.
Calendarul actualizat arată în ce zi a săptămânii pică fiecare sărbătoare și unde apar cele mai bune combinații cu weekendul, de la Paște și 1 Mai până la Crăciun.
Zile libere fără ”punte” între Anul Nou și Bobotează
Guvernul scurtează minivacanța bugetarilor de la începutul lui ianuarie 2026. Ziua de luni, 5 ianuarie, va fi lucrătoare pentru angajații din sectorul public. Angajații din instituțiile publice vor începe anul 2026 fără tradiționala „punte” dintre zilele libere de Revelion și sărbătorile de Bobotează și Sfântul Ioan.
5 ianuarie 2026, va fi zi lucrătoare, iar bugetarii se vor întoarce la serviciu după primele două zile libere ale anului. Decizia întrerupe o minivacanță de 7 zile care începea din JOI- 1 ianuarie și se încheia MIERCURI-7 ianuarie.
Zile libere în Ianuarie
- 1 ianuarie (joi) – Anul Nou
- 2 ianuarie (vineri) – Anul Nou
Minivacanță de 4 zile: 1–4 ianuarie (4 zile libere cu weekend)
- 6 ianuarie (marți) – Boboteaza
- 7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul
- 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române
Zile libere în Aprilie – Paștele ortodox 2026
- 10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare
- 12 aprilie (duminică) – Paștele
- 13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște
Mini-vacanță de 4 zile: 10–13 aprilie
Zile libere în Mai
- 1 mai (vineri) – Ziua Muncii
Mini-vacanță de 3 zile: 1–3 mai
Zile libere în Iunie
- 1 iunie (luni) – Ziua Copilului
- 31 mai (duminică) – Rusalii
- 1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii
Mini-vacanță de 3 zile: 30 mai – 1 iunie
Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii coincid în 2026
Zile libere în August
15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului
Zile libere în Noiembrie
- 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei
Zile libere în Decembrie
- 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României
Minivacanță de 4 zile: 28 noiembrie- 1 decembrie
- 25 decembrie (vineri) – Crăciunul
- 26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun
Mini-vacanță de 3 zile: 25–27 decembrie
Minivacanțe în 2026
- Anul Nou: 4 zile consecutive (1–4 ianuarie)
- Paște: 4 zile consecutive (10–13 aprilie)
- 1 Mai: 3 zile (1–3 mai)
- Rusalii + 1 Iunie: 3 zile (30 mai – 1 iunie)
- Sf. Andrei + 1 Decembrie: 4 zile (28 noiembrie–1 decembrie)
- Crăciun: 3 zile (25–27 decembrie)
Potrivit legislației în vigoare, angajații care sunt nevoiți să lucreze în zilele de sărbătoare legală beneficiază de:
- compensare cu timp liber, sau
- plata dublă a zilei lucrate, dacă nu se pot acorda zile libere ulterior.
