Zile libere mai puține în anul 2026. Calendarul sărbătorilor legale: weekenduri prelungite și minivacanțe de 3 și 4 zile

Zile libere legale în 2026: Anul 2026 aduce 16 zile libere legale pentru angajații din România cu una mai puțin decât în 2025. Diferența apare deoarece, în 2026, Ziua Copilului (1 iunie) se suprapune cu Lunea de Rusalii, rezultând astfel o singură zi liberă.

Totuși anul 2026 prezintă numeroase oportunități de mini-vacanțe prin combinarea sărbătorilor legale cu weekendurile. Paștele, Anul Nou, 1 Mai sau Rusaliile oferă perioade avantajoase pentru concedii scurte, în timp ce alte sărbători pică în weekend și nu generează zile libere suplimentare.

Calendarul actualizat arată în ce zi a săptămânii pică fiecare sărbătoare și unde apar cele mai bune combinații cu weekendul, de la Paște și 1 Mai până la Crăciun.

Zile libere fără ”punte” între Anul Nou și Bobotează

Guvernul scurtează minivacanța bugetarilor de la începutul lui ianuarie 2026. Ziua de luni, 5 ianuarie, va fi lucrătoare pentru angajații din sectorul public. Angajații din instituțiile publice vor începe anul 2026 fără tradiționala „punte” dintre zilele libere de Revelion și sărbătorile de Bobotează și Sfântul Ioan.

5 ianuarie 2026, va fi zi lucrătoare, iar bugetarii se vor întoarce la serviciu după primele două zile libere ale anului. Decizia întrerupe o minivacanță de 7 zile care începea din JOI- 1 ianuarie și se încheia MIERCURI-7 ianuarie.

Zile libere în Ianuarie

  • 1 ianuarie (joi) – Anul Nou
  • 2 ianuarie (vineri) – Anul Nou

Minivacanță de 4 zile: 1–4 ianuarie (4 zile libere cu weekend)

  • 6 ianuarie (marți) – Boboteaza
  • 7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul
  • 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

Zile libere în Aprilie – Paștele ortodox 2026

  • 10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare
  • 12 aprilie (duminică) – Paștele
  • 13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște

Mini-vacanță de 4 zile: 10–13 aprilie

Zile libere în Mai

  • 1 mai (vineri) – Ziua Muncii

Mini-vacanță de 3 zile: 1–3 mai

Zile libere în Iunie

  • 1 iunie (luni) – Ziua Copilului
  • 31 mai (duminică) – Rusalii
  • 1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii

Mini-vacanță de 3 zile: 30 mai – 1 iunie
Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii coincid în 2026

Zile libere în August

15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

Zile libere în Noiembrie

  • 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

Zile libere în Decembrie

  • 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

Minivacanță de 4 zile: 28 noiembrie- 1 decembrie

  • 25 decembrie (vineri) – Crăciunul
  • 26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun

Mini-vacanță de 3 zile: 25–27 decembrie

Minivacanțe în 2026

  • Anul Nou: 4 zile consecutive (1–4 ianuarie)
  • Paște: 4 zile consecutive (10–13 aprilie)
  • 1 Mai: 3 zile (1–3 mai)
  • Rusalii + 1 Iunie: 3 zile (30 mai – 1 iunie)
  • Sf. Andrei + 1 Decembrie: 4 zile (28 noiembrie–1 decembrie)
  • Crăciun: 3 zile (25–27 decembrie)

Potrivit legislației în vigoare, angajații care sunt nevoiți să lucreze în zilele de sărbătoare legală beneficiază de:

  • compensare cu timp liber, sau
  • plata dublă a zilei lucrate, dacă nu se pot acorda zile libere ulterior.
