Un nou tip de escrocherie în Alba Iulia. Cum au fost păcăliți patru angajați din municipiu să depună bani în POS-urile firmelor

Patru angajați ai unor societăți comerciale din Alba Iulia ar fi fost contactați de către persoane necunoscute, sub pretextul că sunt superiori ai acestora, moment în care ar fi convins angajații să depună diferite sume de bani, în valoare totală de 18.450 de lei, prin intermediul terminalelor de plată folosite pentru încasări.

Potrivit IPJ Alba, Poliția Municipiului Alba Iulia efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, în vederea stabilirii cu exactitate a situațiilor de fapt și luării măsurilor legale care se impun.

Polițiștii transmit cetățenilor următoarele recomandări:

Nu dați curs solicitărilor recepționate telefonic de la persoane necunoscute privind transferul unor sume de bani

Atunci când primiți un apel telefonic și vi se pare suspect, contactați departamentele superioare prin intermediul canalelor pe care le folosiți de obicei

Nu cedați presiunii de transfer de bani – promotorii freudelor pot folosi tactici agresive pentru a vă determina să acționați rapid

Solicitați întotdeauna informații scrise, cum ar fi prospectele de investiții, detaliile companiei sau orice alt document relevant. Citiți cu atenție aceste documente și asigurați-vă că înțelegeți toate aspectele implicate

Raportați fraudele – dacă sunteți victima unei fraude cu investiții sau suspectați că cineva încearcă să vă înșele, raportați situația autorităților financiare și poliției

