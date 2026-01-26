Stabilirea din oficiu a contribuțiilor CAS și CASS datorate de persoanele fizice, în 2026. Precizările ANAF

Stabilirea din oficiu a contribuțiilor CAS și CASS datorate de persoanele fizice, în 2026. Un ordin ANAF privind procedura de stabilire din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale (CAS) şi a contribiţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate de persoanele fizice (PF), precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, a fost publicat recent în Monitorul Oficial.

Noile reglementări se aplică mai multor categorii de contribuabili, de la persoanele ce obțin venituri din activități independente până la cei care obțin venituri din străinătate.

Stabilirea din oficiu a CAS pentru cei care obțin venituri din activităţi independente sau din drepturi de proprietate intelectuală

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul ANAF, această procedură se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a) au realizat venituri din activităţi independente şi/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale;

b) au estimat pentru anul de impunere un venit net anual cumulat din veniturile prevăzute la lit. a), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul II (denumită în continuare declaraţie unică estimativă);

c) nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative privind contribuţia de asigurări sociale datorată pentru anul fiscal de impunere.

Pentru această categorie de contribuabili se estimează ca bază anuală de calcul al CAS, după cum urmează:

a) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice estimative, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară;

b) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice estimative, în cazul veniturilor realizate cel puţin egale cu 24 de salarii minime brute pe ţară.

Stabilirea din oficiu a CAS pentru persoanele fizice care obțin venituri din străinătate

Potrivit ANAF, procedura de stabilire din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele fizice care obţin venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a) au obţinut categoriile de venituri asimilate salariilor (remuneraţii, indemnizaţii, alte venituri similare, precum şi orice alte avantaje, în bani şi/sau în natură, obţinute din străinătate în calitate de membri ai consiliului de administraţie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor sau orice alte activităţi desfăşurate în funcţii similare) pentru activitatea desfăşurată în străinătate;

b) nu au declarat în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate.

Pentru această categorie de contribuabili se estimează ca bază anuală de calcul al CAS nivelul câştigului brut realizat din venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate.

Cota de contribuţie de asigurări sociale este de 25% şi se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale.

Stabilirea din oficiu a CASS pentru persoanele cu venituri din activități independente

Procedura de stabilire din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care au realizat venituri de la art. 155 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal - venituri din activități independente, se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a) au obţinut venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată, după caz, din activităţi independente;

b) nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul fiscal de impunere.

Pentru această categorie de contribuabili se estimează ca bază anuală a CASS:

a) nivelul venitului net anual realizat/brut sau normei anuale de venit, respectiv normei anuale de venit ajustate, după caz, dar nu mai mare decât 60 de salarii minime brute pe ţară;

b) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară.

Stabilirea din oficiu a CASS pentru persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Procedura de stabilire din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care realizează venituri de la art. 155 alin. (1) lit. c) - h) din Codul fiscal se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

Au realizat venituri din următoarele categorii:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

b) venituri din asocierea cu o persoană juridică contribuabil potrivit prevederilor titlului II sau titlului III din Codul fiscal, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din acelaşi cod;

c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

d) venituri din agricultură, silvicultură, piscicultură;

e) venituri din investiţii

f) venituri din alte surse;

Au estimat pentru anul de impunere un venit net/brut anual cumulat din veniturile prevăzute la lit. A din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net/brut anual cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice estimative;

Au şi-au îndeplinit obligaţiile declarative privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul fiscal de impunere.

Pentru contribuabilii care se încadrează în această categorie se estimează ca bază anuală de calcul al CASS:

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice estimative, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 12 salarii minime brute pe ţară;

b) nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice estimative, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară;

c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice estimative, în cazul veniturilor realizate cel puţin egale cu 24 de salarii minime brute pe ţară.

Stabilirea din oficiu a contribuției CASS pentru persoanele fizice care obțin venituri din străinătate

Potrivit ANAF, procedura de stabilire din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care obţin venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a) au obţinut categoriile de venituri asimilate salariilor (remuneraţii, indemnizaţii, alte venituri similare, precum şi orice alte avantaje, în bani şi/sau în natură, obţinute din străinătate în calitate de membri ai consiliului de administraţie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor sau orice alte activităţi desfăşurate în funcţii similare) pentru activitatea desfăşurată în străinătate;

b) nu au declarat în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate.

Pentru această categorie de contribuabili se estimează ca bază anuală de calcul al CASS nivelul câştigului brut realizat din venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate.

Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10% şi se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit reprezentanților ANAF, în situaţia în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării “Deciziei privind stabilirea din oficiu a CAS şi a CASS pentru persoane fizice”, contribuabilul îşi îndeplineşte obligaţiile declarative, decizia se anulează.

