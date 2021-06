Un tânăr de 16 ani din Lupșa și un bărbat din Bucerdea Grânoasă, cercetați de polițiști pentru conducere fără permis

Sunt câteva posturi vacante în această perioadă la instituții de stat din județul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba

Portar

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – diploma de 8 clase/ atestat de calificare profesionala pentru agent de securitate;

vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicita.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 iulie 2021, ora 11.00: proba scrisă;

11iulie 2021, ora 12.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orășenesc Cugir, str. Nicolae Bălcescu nr. 7, județul Alba, telefon 0786/225.608.

Şcoala Gimnazială „Simion Pantea” din Sălciua, judeţul Alba

Administrator financiar 0,50 normă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare;

vechime în specialitatea studiilor: debutant.

Șofer 0,50 normă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii medii/12 clase;

vechime – minimum 3 ani ca șofer;

permis auto categoriile: B, C, D.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 iulie 2021, ora 09.00: proba scrisă;

proba practică și interviul vor fi comunicate după susținerea probei scrise.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale „Simion Pantea” din Sălciua, localitatea Sălciua de Sus, Str. Principală nr. 352, judeţul Alba, telefon: 0757/718.154, până la ora 14.00.

Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, Judeţul Alba

Îngrijitor

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii medii;

fără condiții referitoare la vechimea în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul instituției

12 iulie 2021, ora 10:00: proba scrisă;

14 iuliue 2021, ora 12:00: proba practică;

16 iulie 2021, ora 12:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

Spitalul Municipal Aiud, Județul Alba

Director fincanciar contabil

Condiţii specifice de participare la concurs:

b) pentru directorul financiar – contabil:

1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;

2. au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

01 iulie 2021: data limită pentru depunerea dosarelor;

09 iulie 2021, ora 10.00: test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştintelor din legislatia specifică postului;

14 iulie 2021: sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului;

16 iulie 2021: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Laborant în învățământ debutant SSD

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivel studii: superioare de scurtă durată în domeniul postului;

domeniul fundamental: științe inginerești.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

30 iunie 2021, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

09 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă – S3, Corp C, et. II.;

13 iulie 2021, ora 10.00: proba interviu – S3, Corp C, et. II.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0740.074.876.

Primăria Municipiului Blaj – Serviciul Public de Gospodărie Comunală Blaj, Județul Alba

Muncitor calificat – tâmplar și muncitor necalificat (pentru salubrizare căi publice)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

muncitor calificat – tâmplar:studii gimnaziale și curs de calificare sau școală profesională;

fără vechime.

muncitor necalificat (pentru salubrizare căi publice):studii gimnaziale;

fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 iunie 2021, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;

07 iulie 2021, ora 11.00 – proba practică;

data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, județul Alba

Brancardier, portar și muncitor necalificat (3 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

brancardier:studii: diplomă de bacalaureat.

muncitor necalificat:studii medii.

portar:studii medii;

certificat de calificare ca agent dc pază și ordine, precum și atestat pentru exercitarea ocupației de agent de securitate.

Nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă;

09 iulie 2021, ora 10.00: proba practică;

09 iulie 2021, ora 12.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, Str. Republicii nr. 13, telefon 0258/780.614, interior 34.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

Consilier (2 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

consilier, gradul I:studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în specializarea economic;

vechime în muncă pe studii superioare – 3 ani și 6 luni.

consilier gradul I A:studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;

vechime în muncă pe studii superioare – 6 ani și 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 iunie 2021, ora 16.30: data limită pentru depunerea dosarelor ;

07 iulie 2021, ora 10:00: proba scrisă;

14 iulie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Primăria Municipiului Blaj – Serviciul Public de Gospodărie Comunală Blaj, Județul Alba

Muncitor calificat zidar și muncitor necalificat (3 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

muncitor calificat zidar:studii gimnaziale;

curs de calificare sau școală profesională;

fără vechime.

muncitor necalificat (2 posturi):studii gimnaziale;

fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 iunie 2021, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;

06 iulie 2021, ora 11.00 – proba practică;

data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Gospodărie Comunală Blaj, str. Dr. Vasile Suciu nr. 4, Județul Alba, telefon 0258/710.110, fax: 0258/710.014, mobil: 0752/242.313.

Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, judeţul Alba

Ajutor analist programator

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – absolvirea cu diplomă a unei unități de învățământ preuniversitar de profil sau curs de calificare;

vechime în domeniu (serviciu resurse umane / informatizare) necesară ocupării postului – 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 iulie 2021, ora 09.00: proba scrisă;

09 iulie 2021, ora 09.00: proba practică;

12 iulie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Liceului Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, Piaţa 1848 nr. 3, judeţul Alba, telefon: 0258.710.655 sau 0735/874.516.

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” din Alba Iulia

Bibliotecar debutant

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta;

nu este necesară vechimea în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă, în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68, județul Alba;

09 iulie 2021, ora 09.00: proba interviu, la sediul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga”, Alba, situată în Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22, județul Alba.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la sediul din Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba, telefon 0258/811.443, la Compartimentul Resurse Umane.

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, judeţul Alba

Director Medical

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină.

sunt confirmați cel puțin medic specialist.

au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va desfăşura la Sala de şedinţă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, astfel:

Proba scrisă: va avea loc în data de 02 august 2021, ora 10,00

Susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție vor avea loc în data de 05 august 2021, ora 10,00.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 23 iulie 2021, ora 15,00 la Biroul Resurse Umane din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, str.Ecaterina Varga, nr.6.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258861302, interior 102.

Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” din municipiul Blaj, judeţul Alba

Administrator patrimoniu

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – superioare;

vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

01 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă;

05 iulie 2021, ora 10.00: proba practică;

06 iulie 2021, ora 10.00: proba interviu.