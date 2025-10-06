Un tânăr din Alba Iulia va sta 24 de ore în arestul poliției, după un accident rutier: A condus beat și fără carnet o mașină

Un tânăr în vârstă de 18 ani din Alba Iulia își va petrece următoarele 24 de ore, în arestul poliției după ce a provocat un accident rutier. Din câte se pare, tânărul s-a urcat beat și fără permis la volanul unui autoturism și l-a condus pe strada Livezii din oraș.

Acesta s-a oprit cu autoturismul în urma unui accident rutier, Mai exact a pierdut controlul volanului și a intrat cu autoturismul într-o mașină parcată.

Cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, luni 6 octombrie.

Potrivit IPJ Alba, la data de 6 octombrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 18 ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.

În dimineața zilei de 6 octombrie 2025, tânărul de 18 ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Livezii din municipiu, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autoturism care se afla parcat regulamentar.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,55 mg/L alcool pur în aerul expirat.

Totodată, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Cercetările sunt continuate.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News