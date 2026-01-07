Connect with us

Unde poți arunca bradul natural de Crăciun, în Alba Iulia. Perioada de colectare

Publicat

acum O oră

Unde poți arunca bradul de Crăciun. Odată cu încheierea sărbătorilor de iarnă, cetățenii au început să arunce brazii la containerele obișnuite, însă în Alba Iulia există un loc special pentru colectarea acestora.

Potrivit reprezentanților Primăriei Alba Iulia, în perioada 8 - 16 ianuarie 2026, un container de mari dimensiuni va fi amplasat la intrarea din spate a Stadionului Municipal (strada Septimius Severus, lângă terenul secundar), special pentru colectarea brazilor de Crăciun.

"Rugăm cetățenii să transporte brazii la locul indicat și să NU îi lase la punctele obișnuite de colectare a gunoiului menajer.

Pentru că, după sărbători, cantitatea de deşeuri creşte semnificativ, brazii abandonați nu doar că îngreunează colectarea celorlalte deșeuri, ci afectează și estetic imaginea cartierelor", au transmis aceștia.

