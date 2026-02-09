Connect with us

Eveniment

Situație rară la Curtea de Apel Alba: Fosta iubită a lui Kreiner este și parte vătămată, dar și inculpată într-un alt dosar penal

concubina lui kreiner

Publicat

acum 5 secunde

Fosta concubina a omului de afaceri Adrian Kreiner, Adriana Viliginschi, va ajunge la Curtea de Apel Alba Iulia, în calitate de suspect într-un alt dosar penal. De asemenea acesta și parte vătămată în dosarul care deja se judecă la instanța din Alba Iulia, cazul crimei omului de afaceri din Sibiu.

Însă, acesta a fost recent arestată preventiv (într-un dosar penal distinct) la cererea procurorilor din Sibiu, fiind cercetată pentru complicitate la omor calificat. 

Femeia a făcut apel, iar cererea acesteia se va judeca la Curtea de Apel Alba Iulia. Viliginschi este cercetată în dosarul crimei în care o femeie și-a ucis mama. Din câte se pare femeia în cauză a primit sfaturi și informații din partea Adrianei, legate de cum să comită fapta.

Potrivit procurorilor din Sibiu, Adriana Viliginschi, ar fi consiliat și oferit detalii tehnice (inclusiv privitor la combinația de sedative și distrugerea sistemului de supraveghere), precum și sprijin moral înainte și după comiterea crimei.

CITEȘTE ȘI: Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis la Sibiu, a fost arestată pentru 30 de zile într-un alt dosar de crimă

De asemenea la instanța din Alba Iulia, femeia figurează ca parte vătămată în dosarul de omor, în care sunt judecați, Zulean, Minae și Ghiță cei trei bărbați care l-au ucis pe Kreiner.

Aceasta va ajunge sub escortă la Curtea de Apel Alba Iulia, pentru contestarea arestării preventive. Momentan dosarul nu a fost înregistrat pe rolul instanței superioare, ci doar a fost înregistrat apelul la instanța de fond.

Însă, cum instanța superioară Tribunalului Sibiu este Curtea de Apel Alba Iulia, măsura preventivă va fi contestată în Palatul Justiției din Alba.

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

concubina lui kreiner
Evenimentacum 5 secunde

Situație rară la Curtea de Apel Alba: Fosta iubită a lui Kreiner este și parte vătămată, dar și inculpată într-un alt dosar penal
Evenimentacum 44 de minute

România lansează un nou instrument european de sprijin pentru start-up-uri și IMM-uri în creștere. Câți bani se pot lua
anunt licitatie cupru min sa abrud
Abrudacum O oră

Societatea CUPRU MIN S.A. organizează licitație deschisă pentru achiziția: BILE DIN OȚEL FORJAT SAU ROLUIT
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum 6 zile

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 14 ore

Clădirile administrative ale stadionului Cetate din Alba Iulia, reabilitate pe bani europeni. Investiție de 25 de milioane de lei
Administrațieacum 2 zile

CJ Alba stabilește reguli pentru dezvoltarea zonei turistice Trascău. Licitație pentru Planul de Amenajare a Teritoriului
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 13 ore

Pensii private obligatorii: Ce sume s-au adunat în conturile românilor
portelan
Actualitateacum 19 ore

Uniunea Europeană a majorat brusc tarifele vamale la importurile de porțelan din China
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

AUR a plătit bani grei pentru ca George Simion să se întâlnească cu Trump. Lobby eșuat și despăgubiri uriașe solicitate de partid
Evenimentacum 6 zile

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 14 ore

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Evenimentacum 4 zile

Prima reacție a lui Nicolae Stanciu, la sosirea în China: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Ziua Internațională a Pizzei
Evenimentacum 2 ore

Ziua Internațională a Pizzei, sărbătorită pe 9 februarie. Povestea uneia dintre cele mai iubite mâncăruri din lume
Evenimentacum 10 ore

Horoscop 9-15 februarie 2026: Ce spun astrele despre ziua de 14 februarie, Ziua Îndrăgostiților, pentru fiecare zodie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 13 ore

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt
Evenimentacum o zi

OpenAI a lansat ”Frontier” pentru companii: Agenți de inteligență artificială capabili să lucreze alături de angajați umani
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

9 februarie: Ziua Internațională a Stomatologului. Istoria unei discipline medicale esențiale pentru sănătate
Evenimentacum 2 zile

Pacientă cu trei tipuri de cancer, operată cu succes la Spitalul Județean din Alba Iulia de Cristian Țibea ajutat de Ovidiu Țuhașu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 16 ore

Copiii, frigul și teama de răceală: Trebuie sau nu scoși copiii afară când temperaturile scad? Ce ne spune, de fapt, știința
Actualitateacum 17 ore

Consultările privind noua lege a salarizării în Educație ar urma să înceapă în martie
Mai mult din Educatie