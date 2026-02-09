Situație rară la Curtea de Apel Alba: Fosta iubită a lui Kreiner este și parte vătămată, dar și inculpată într-un alt dosar penal

Fosta concubina a omului de afaceri Adrian Kreiner, Adriana Viliginschi, va ajunge la Curtea de Apel Alba Iulia, în calitate de suspect într-un alt dosar penal. De asemenea acesta și parte vătămată în dosarul care deja se judecă la instanța din Alba Iulia, cazul crimei omului de afaceri din Sibiu.

Însă, acesta a fost recent arestată preventiv (într-un dosar penal distinct) la cererea procurorilor din Sibiu, fiind cercetată pentru complicitate la omor calificat.

Femeia a făcut apel, iar cererea acesteia se va judeca la Curtea de Apel Alba Iulia. Viliginschi este cercetată în dosarul crimei în care o femeie și-a ucis mama. Din câte se pare femeia în cauză a primit sfaturi și informații din partea Adrianei, legate de cum să comită fapta.

Potrivit procurorilor din Sibiu, Adriana Viliginschi, ar fi consiliat și oferit detalii tehnice (inclusiv privitor la combinația de sedative și distrugerea sistemului de supraveghere), precum și sprijin moral înainte și după comiterea crimei.

De asemenea la instanța din Alba Iulia, femeia figurează ca parte vătămată în dosarul de omor, în care sunt judecați, Zulean, Minae și Ghiță cei trei bărbați care l-au ucis pe Kreiner.

Aceasta va ajunge sub escortă la Curtea de Apel Alba Iulia, pentru contestarea arestării preventive. Momentan dosarul nu a fost înregistrat pe rolul instanței superioare, ci doar a fost înregistrat apelul la instanța de fond.

Însă, cum instanța superioară Tribunalului Sibiu este Curtea de Apel Alba Iulia, măsura preventivă va fi contestată în Palatul Justiției din Alba.

