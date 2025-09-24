UPDATE: Urs observat în Aiud. A fost transmis mesaj Ro-Alert. Se deplasează echipaj de jandarmi

Un urs a fost observat în Aiud, zona ”La Baltă”, a anunțat Jandarmeria Alba, miercuri seara.

La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.

UPDATE, ora 22.56: După ce au ajuns la fața locului, jandarmii au constatat că animalul nu mai era prezent în zonă.

Pentru evaluarea situației, a fost folosită o cameră cu termoviziune, cu ajutorul căreia s-a confirmat că ursul nu se mai afla în apropiere și nu mai reprezenta un pericol.

Pentru a preveni reîntoarcerea acestuia, jandarmii au folosit semnalele acustice și luminoase ale autospecialei, în scop de descurajare și alungare.

Intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără ca populația, echipajul sau animalul sălbatic să fie puși în pericol, a anunțat Jandarmeria Alba.

