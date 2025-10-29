Connect with us

Valoarea tichetelor de masă va crește de la 1 ianuarie. Discuții aprinse pe tema salariului minim

Publicat

acum O oră

Valoarea tichetelor de masă crește de la 1 ianuarie. Tichetele de masă vor crește de la 40 de lei la 50 de lei, a anunțat Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, după discuțiile dintre Guvern și reprezentanții sindicatelor și patronatelor. 

„O veste bună: avem consens între sindicate și patronate referitor la indexarea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de ron”, a scris ministrul Muncii, miercuri, pe pagina de Facebook. 

În jur de trei milioane de angajați primesc acest beneficiu extrasalarial în România, scrie Antena3. Majorarea tichetelor va stimula consumul intern, deoarece va crește puterea de cumpărare și va contribui la atenuarea presiu

Majorarea tichetelor de masă a fost anunțată la finalul Consiliului Tripartit, convocat de premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre creșterea salariului minim pe economie. În timpul reuniunii, mii de angajați au protestat în fața Guvernului.

„De aceste tichete de masă beneficiază milioane de angajați și sunt o formă bună de susținere și a economiei, a puterii de cumpărare a angajaților”, a explicat Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România.

Tichetele de masă se vor majora începând cu data de 1 ianuarie 2026 la 50 de lei. În prezent, valoarea tichetului de masă este de 40,18 lei.

„Sunt valori brute, au o serie de taxe de numai 20%”, a mai spus Florin Jianu.

Patronatele au cerut înghețarea salariului minim

IMM-urile cer înghețarea salariului minim, în timp ce sindicatele amenință cu proteste.

În prezent, salariul minim este de 4.050 de lei brut, 2.574 de lei net. Aproximativ 1,7 milioane de români încasează, în prezent, salariul minim pe economie, cel mai mulți în sectorul privat. Este şi motivul pentru care mediul de afaceri nu susţine creşterea, mai ales dacă s-ar elimina şi scutirea de taxe şi impozite pentru 300 de lei.

Florin Jianu a explicat că deja micile afaceri din România se gândesc la disponibilizări, după ce au fost afectate puternic de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan, de creșterea TVA, acciza la combustibil și de liberalizarea pieței de energie.

„Trei din zece IMM-uri au relatat că s-ar putea să aibă loc disponibilizări de până la 7-9 persoane. Raportat la situația economică, scad sectoare de activitate, scade comerțul, producția industrială, toate sectoarele de activitate”, a spus Florin Jianu.

Pe de altă parte, organizațiile sindicale mențin o poziție diametral opusă, susținând că majorarea salariului minim nu este doar necesară, ci și obligatorie din punct de vedere european.

Liderii sindicali argumentează că Guvernul Bolojan este constrâns de Comisia Europeană să crească salariul minim, iar nerespectarea acestei cerințe ar putea atrage o procedură de infringement împotriva României.

Ultimele articole pe alba24
