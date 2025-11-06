Vârstnic din Teiuș, acuzat că a avut relații intime cu o minoră în vârstă de 15 ani. Fapta s-a întâmplat în urmă cu o lună

Un vârstnic din Teiuș va da explicații în fața procurorilor din Alba, după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră în vârstă de 15 ani.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 65 de ani, care în data de 20 septembrie 2025, ar fi întreținut un raport sexual cu minora. Deoarece diferența dintre cei doi este mai mare de șapte ani, iar minora are sub 16 ani â, bărbatul va fi cercetat pentru viol.

Bărbatul a fost reținut în data de 5 noiembrie.

Potrivit IPJ Alba, din cercetări a reieșit că, în data de 20 septembrie 2025, în timp ce se afla pe raza orașului Teiuș, bărbatul ar fi întreținut un raport sexual normal cu o minoră, în vârstă de 15 ani.

În cursul zilei de joi, 6 noiembrie 2025, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, în vederea dispunerii măsurilor legale, au transmis oamenii legii.

