Legea RCA a fost promulgată. Care sunt noile reguli. Asigurare obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice

acum O oră

Asigurare obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice. Legea RCA cu noile reguli în domeniu a fost promulgată, în 13 noiembrie, de președintele Nicușor Dan.

Actul normativ transpune în legislația românească prevederile Directivei (UE) 2021/2118 a Parlamentului European.

Asigurarea obligatorie RCA devinde obligatorie și pentru alte categorii de vehicule, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice și altele similare.

Legea RCA. Noile reguli

Asigurarea RCA este obligatorie pentru orice mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie, dar care nu se deplasează pe șine, cu:

  • o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h
  • masă proprie mai mare de 25 kg și o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h
  • orice remorcă destinată utilizării cu vehiculul menționat la lit. a) indiferent dacă este cuplată sau necuplată
  • tramvai

Legea RCA. Excepții

Sunt exceptate de la obligativitatea încheierii unui contract RCA:

  • persoanele fizice și juridice care utilizează vehicule exclusiv în cadrul evenimentelor și activităților sportive cu motor, inclusiv al curselor, al competițiilor, al antrenamentelor, al testărilor și al demonstrațiilor care se desfășoară în România într-o zonă cu acces restricționat și demarcată, atunci când:
    • organizatorul evenimentului sportiv sau o altă parte a încheiat o asigurare facultativă sau dispune de un instrument de garantare alternative care acoperă prejudiciile provocate de către vehicule oricărei părți terțe, inclusiv spectatorilor și altor persoane prezente, dar care nu acoperă neapărat prejudiciile produse conducătorilor auto participanți și vehiculelor acestora

Contractul RCA

Contractul RCA conține informații privind:

  • numărul și data încheierii contractului, părțile contractului RCA
  • perioada de valabilitate
  • limitele maxime de răspundere stabilite de către asigurătorul RCA
  • prima de asigurare, numărul ratelor, scadența ratelor,
  • intermediarul, clasa bonus/malus
  • numărul de înmatriculare/înregistrare și numărul de identificare a vehiculului
  • statele în care acest document are valabilitate.

Asigurătorii RCA solicită informațiile necesare pentru evaluarea riscului, conform propriilor criterii stabilite în tariful de primă și verifică corectitudinea informațiilor privind datele de identificare și tehnice ale vehiculului, datele proprietarului/utilizatorului acestuia.

Asigurătorii RCA își asumă răspunderea pentru toate contractele RCA, inclusiv pentru cele alocate de către BAAR, precum și pentru erorile sau omisiunile apărute la emiterea contractelor RCA fie direct, fie prin intermediarii de asigurări sau de asigurări auxiliare.

Limitele de despăgubire RCA

Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene sunt următoarele:

  • pentru prejudicii materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente, la un nivel de 6.434.740 lei
  • pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește la un nivel de 31.926.210 lei.

ASF poate revizui prin reglementări proprii limitele, conform actelor delegate emise de către Comisia Europeană.

Suspendarea asigurării RCA

Asiguratul poate solicita în scris asigurătorului RCA suspendarea efectelor contractului RCA pe perioada suspendării înmatriculării vehiculului.

Asigurătorul RCA comunică asiguratului, în termen de 5 zile de la data solicitării, suspendarea efectelor contractului RCA.

Pe toată durata suspendării efectelor contractului RCA, a înmatriculării vehiculului, vehiculul se imobilizează într-un spațiu privat, în afara domeniului public.

În cazul suspendării efectelor contractului RCA, în baza opțiunii asiguratului, asigurătorul RCA:

  • prelungește valabilitatea contractului RCA cu perioada pentru care efectele contractului au fost suspendate, prin emiterea unui act adițional;

sau

  • restituie asiguratului diferența de primă corespunzătoare perioadei de suspendare calculată pro-rata numai în cazurile în care nu s-au plătit ori nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a contractului RCA.

Suspendarea efectelor contractului RCA are loc cu începere de la data primirii de către asigurătorul RCA a solicitării de suspendare, dar nu mai devreme de data suspendării  înmatriculării vehiculului și numai până la data încetării suspendării înmatriculării sau a dreptului de circulație a vehiculului.

Reparații pe baza RCA

Contractul RCA dă dreptul persoanei prejudiciate, în cazul producerii unui prejudiciu, să se poată adresa pentru efectuarea reparației oricărei unități reparatoare auto, în condițiile legii, fără nicio restricție sau constrângere din partea asigurătorului RCA sau a unității reparatoare auto, care ar putea să-i influențeze opțiunea.

Contractul RCA va cuprinde o clauză potrivit căreia, în cazul producerii unei daune, persoana prejudiciată să se poată adresa pentru efectuarea reparației oricărui operator economic care desfășoară activități de reparații ale autovehiculelor, în condițiile legii, fără nicio restricție sau constrângere care ar putea să-I influențeze opțiunea.

Control asigurare RCA

Controlul asigurării RCA este permis și atunci când acesta:

  • se realizează prin intermediul unor dispozitive tehnice ce fac parte dintr-un sistem electronic de control și gestiune a traficului la nivel local sau național
  • când verificarea se realizează și asupra vehiculelor care staționează în mod obișnuit pe teritoriul României
  • se realizează fără oprirea vehiculelor.

Operatorii sistemelor de control prelucrează datele cu caracter personal ale asiguraților și conducătorilor de vehicule în acord cu prevederile legislației naționale și europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentului articol exclusiv în scopul efectuării unui control privind asigurarea RCA se păstrează numai atât timp cât sunt necesare în acest scop și, de îndată ce acesta a fost îndeplinit, se șterg complet.

Dacă în urma unui control privind asigurarea RCA se constată că un vehicul este acoperit de o asigurare RCA, operatorul șterge datele respective.

În cazul în care în urma unui control nu se poate stabili dacă un vehicul este acoperit de o asigurare RCA, datele sunt păstrate pentru o durată limitată, care nu depășește numărul de zile necesare pentru a stabili dacă vehiculul este asigurat RCA.

Vezi integral Lege RCA modificari_promulgata 13 nov 2025

