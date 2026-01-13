Veste bună pentru românii cu credite: a scăzut indicele ROBOR. Datele Băncii Naționale

Veste bună pentru românii cu credite: Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, marți, la 6,05% pe an. În ședința de luni, era la nivelul de 6,06% pe an.

Datele au fost publicate de Banca Națională a României (BNR).

La începutul anului trecut, indicele era de 5,92% pe an.

Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la 6,15% pe an, de la 6,17% cât a fost luni, potrivit Agerpres.

ROBOR la 12 luni a coborât la 6,37% de la 6,40%.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul III 2025.

