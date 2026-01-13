Connect with us

Economie

Veste bună pentru românii cu credite: a scăzut indicele ROBOR. Datele Băncii Naționale

bani pensii

Publicat

acum 4 secunde

Veste bună pentru românii cu credite: Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, marți, la 6,05% pe an. În ședința de luni, era la nivelul de 6,06% pe an.

Datele au fost publicate de Banca Națională a României (BNR).

La începutul anului trecut, indicele era de 5,92% pe an.

Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la 6,15% pe an, de la 6,17% cât a fost luni, potrivit Agerpres.

ROBOR la 12 luni a coborât la 6,37% de la 6,40%.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul III 2025.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

bani pensii
Economieacum 5 secunde

Veste bună pentru românii cu credite: a scăzut indicele ROBOR. Datele Băncii Naționale
Evenimentacum 29 de minute

Anul Nou 2026 pe rit vechi: tradiții și obiceiuri pentru noaptea de 13 spre 14 ianuarie. De ce există două zile diferite
Actualitateacum O oră

Aurul a ajuns la un preț record: La ce preț a ajuns gramul
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Blajacum 2 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

VIDEO Prefectura Alba: Se intervine pentru deszăpezire pe tronsoanele de drumuri naționale din județ. Recomandări pentru șoferi
Administrațieacum o zi

VIDEO: Ședință extraordinară a Consiliului Local Alba Iulia cu două proiecte: A durat 12 minute și nimeni nu a avut obiecții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 5 secunde

Veste bună pentru românii cu credite: a scăzut indicele ROBOR. Datele Băncii Naționale
Economieacum 9 ore

Care au fost cele mai vândute autoturisme noi în 2025. Numărul înmatriculărilor, în creștere cu 1,6%
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o săptămână

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum 2 săptămâni

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 4 ore

17-18 ianuarie: Competiții 4X Cross pentru schi, snowboard și mountain bike, la Păltiniș Arena. Traseu și premii
Evenimentacum 6 ore

Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor de la Australian Open
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Câmpeniacum 3 ore

Din inima Apusenilor, în slujba comunității. Povestea polițistei Anamaria, care s-a întors acasă, la Vadu Moților
Evenimentacum 4 ore

Marți 13, zi cu ghinion. Care sunt explicațiile acestei superstiții care durează de secole
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Evenimentacum 2 zile

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

S-au înmulțit cazurile de pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Câți pacienți sunt internați în spitale
Evenimentacum 2 zile

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 19 ore

Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile
Educațieacum o zi

Jurnalista Emilia Șercan: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat
Mai mult din Educatie