Viața unei prostituate minore care își oferea serviciile în Alba Iulia și în alte orașe, descrisă într-un dosar de proxenetism

Serviciile sexuale oferite de escorte se găsesc la o simplă căutare pe Google. Sute de anunțuri postate de escorte se regăsesc pe unul dintre cele mai mari site-uri de vânzări din România.

De cele mai multe ori, escortele nu sunt din localitatea în care practică prostituția. Ele circulă dintr-un oraș în altul și stau pentru câteva zile, timp în care își postează anunțuri cu serviciile pe care le oferă și tariful. În mare parte, stau cazate în apartamente de tipul regim hotelier, iar din acest motiv anchetatorii numesc aceasta practică ”touring”.

Mai mult de atât există chiar și un forum, unde clienții lasă recenzii și comentarii după ce au vizitat o anumită escortă. Însă, în multe cazuri, escortele sunt minore și sunt forțate sau li se prezintă că vor face asta pentru o scurtă durată de timp, pentru a câștiga bani.

Este și cazul unei minore, care a fost descoperită de autoritățile din Alba Iulia în timp ce practica prostituția. Cazul ei s-a transformat într-un dosar penal, dosar ce s-a judecat pe rolul Judecătoriei Alba Iulia.

În data de 17 august 2022, trei persoane au fost condamnate pentru proxenetism. O femeie, care practica și ea prostituția și care s-a ocupat de minoră este chiar absonventă a unei facultăți de Teologie și a predat româna și religia.

Povestea minorei, descrisă de anchetatori

Ana* (n.r. nume fictiv pentru a proteja identitatea fetei) l-a cunoscut pe T. în anul 2019, pe când avea doar 14 ani. Tânăra din Hunedoara a legat o relație de iubire cu acesta.

După câteva luni, tânărul de 25 de ani i-a propus minorei să practice prostituția pentru a avea mai mulți bani. I-a spus acesteia că o va face pentru o scurtă perioadă, vor face ceva bani, iar apoi se va lăsa.

Minora de 14 ani a acceptat și a devenit escortă. De anunțurile pe site-ul de vânzări se ocupa iubitul acesteia. Însă nu folosea pozele cu ea ci alte poze de pe internet.

Ce a spus minora anchetatorilor

”T. mi-a propus să „mergem să facem bani pe Publi”, spunând că are un prieten care ne poate ajuta în acest sens şi că o să ne fie bine, o să ne facem bani, după care o să ne oprim. T. mi-a mai povestit că a mai fost cu o fată la acest prieten, că a practicat şi ea prostituţia prin intermediul site-ului Publi.24 şi că era şi ea minoră atunci.

(…) Eu nu am mai practicat prostituţia niciodată şi deşi nu ştiam cum va fi, am acceptat să merg cu T. să facem bani. T. mi-a povestit ce urma să fac, adică că o să am un anunţ pe un site, pe Publi.24, că o să sune clienţii, că eu o să trebuiască să vorbesc cu clienţii la telefon, dacă mă descurc şi dacă nu mă descurc, o să vorbească cu clienţii prietenul lui, la care urma să mergem.

Totodată, mi-a spus că după ce vin clienţii, trebuie să fac sex cu aceştia. Eu am fost de acord cu ceea ce mi-a spus T. (…)După ce am ajuns acolo, mi-a pus un anunţ pe site-ul Publi.24, prin care îmi ofeream serviciile sexuale clienţilor, mi-a pus alte poze, nu cu mine. Nu ştiu de ce mi-a pus alte poze, mi-a spus că atunci când vine clientul trebuie să mă comport frumos, să nu mă comport urât, să fac clientul să se simtă „ok””, se arată în motivarea instanței.

Mai mult de atât, minora avea prețurile expuse la vedere în anunț, dar le și comunica clienților care sunau: 150 lei/finalizare şi 250 lei sau 300 lei/o oră de sex.

”Când venea clientul eram îmbrăcată în ţinută sumară, chiloţi, sutien şi o rochiţă lungă transparentă. Când ajungea clientul, ceilalţi din apartament stăteau într-o altă cameră” a mai povestit minora.

Pedeapsa

Tânăra a fost dusă de cei trei inculpați în mai multe orașe din țară precum: Arad, Cluj-Napoca, Bucureşti, Bacău, Sibiu, Târgu Jiu, Petroșani, Reșița, Bistriţa, Focşani, Oradea, Craiova, Târgu Mureș și Alba Iulia.

La Alba Iulia a intrat în atenția autorităților care au deschis un dosar penal pentru proxenetism. În data de 17 august 2022, cei trei inculpați au fost condamnați în primă instanță la următoarele pedepse:

T.I.G. – pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare în regim de detenţie pentru săvârşirea infracţiunii de proxenetism, în formă continuată.

R.G.B. o pedeapsă de 3 ani și 11 luni închisoare cu executare în regim de detenţie şi 2.600 lei amendă penală (avea și alte condamnări).

L.A.O,- pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de proxenetism, în formă continuată cu suspendare.

Momentan decizia magistraților din Alba Iulia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

