Vicepremierul Tanczos Barna, despre cumulul pensiei cu salariul: trebuie să oferim mai multe posibilități tinerilor

Vicepremierul Tanczos Barna s-a referit la problema cumului pensiei cu salariul. În opinia acestuia, eforturile ar trebui direcționate pentru a oferi mai multe posibilități tinerilor.

În acest context, posturile din administrația publică centrală și locală ar trebui să se elibereze în momentul în care titularul iese la pensie.

”Eu susțin că trebuie să facem tot posibilul ca aceste locuri de muncă, din administrația publică centrală și locală, să se elibereze în momentul în care cineva trebuie să iasă la pensie și să fie puse la dispoziția celor care vin din urmă, a tinerilor”, a spus vicepremierul Tanczos Barna la TVR Info.

În opinia sa,” este normal să facem eforturi pentru a oferi mai multe posibilități tinerilor”.

Vicepremierul a adăugat că sunt multe persoane care ies la pensie la 50 de ani și nu este normal să se reangajeze tot la stat.

”Dacă dorești să muncești în continuare, ești invitatul nostru, ai pregătire, experiență, poți să fii extrem de util pentru administrația locală, centrală. Dacă ai vrut să ieși la pensie, ok, e dreptul tău, dar poți să te duci în privat să muncești”, precizează vicepremierul.

Reforma administrativă

Despre reforma administrativă, vicepremierul susține varianta în care să nu fie desființate sau alipite localități.

Acesta precizează că pot fi reunite servicii ce pot fi prestate pentru mai multe primării, în sistem de microregiune. A dat exemplul gestionării serviciului de urbanism de către o asociație de dezvoltare intercomunitară.

Și în cazul omeniului de fond funciar se pot face organizări similare, mai spune vicepremierul.

”Să nu avem în fiecare primărie specialiști angajați pe această problemă”, a spus Tanczos Barna.

sursă foto: Tanczos Barna/ Facebook

