Vicepreședintele AGIR România, vizită în județul Alba. A fost stabilită organizarea unei conferințe multidisciplinare la Cugir

Publicat

acum 41 de secunde

Vicepreședintele Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR), prof. dr. ing. Gheorghe Manolea, s-a aflat, în weekend, la Sebeș, pentru a discuta cu reprezentanții din teritoriu.

Discuțiile au vizat organizarea unui eveniment științific până la finalul anului 2025. Din relatările președintelui AGIR sucursala Alba, dr. ing. Alexandru Micaciu, va continua la Cugir organizarea Conferintei multidisciplinare ”Prof. I.D. Lăzărescu”, fondatorul școlii românești de teoria așchierii.

Evenimentul ar urma să se desfășoare în decembrie 2025.

Activitatea propusă de sucursala AGIR Alba este agreată și de filiala AGIR Cluj, respectiv Universitatea Tehnica din Cluj Napoca.

La întâlnire a participat și ing. Nicolae Baldea, directorul de productie la Fabrica de arme din Cugir, ca viitor membru AGIR.

Vicepreședintele AGIR România se va afla, miercuri, în județul Cluj.

