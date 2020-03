Victorie pentru Volei Alba Blaj în fața sportivelor de la CSU Belor Galați. Urmează derby-ul cu Dinamo București

Echipa Volei Alba Blaj a câștigat meciul cu CSU Belor Galați cu scorul de 3-1, în divizia A1, la volei feminin. După victoria în fața sportivelor din Galați, echipa din Blaj se situează pe primul loc, cu un avans de 5 puncte față de Dinamo.

Următorul meci este chiar cu a doua clasată, Dinamo București, iar partida se va juca la Blaj, în sala ”Timotei Cipariu”.

Meciul cu CSU Belor Galați nu a fost simplu pentru Volei Alba Blaj, echipa noastră suferind mult în primele două seturi, când oaspetele au dominat la toate capitolele. După ce s-a desprins, greu, în finalul setului secund, Volei Alba Blaj și-a reamintit că este campioana României și a dominat clar următoarele două seturi, obținând cele 3 puncte puse în joc.

Partida a început în nota de dominare a echipei noastre, care a condus cu 4-0 și 5-1. Oaspetele au revenit și au egalat la 6, dar nimeni nu anticipa ce avea să se întâmple în acest set. După ce Blajul s-a desprins la 11-8 a urmat o serie incredibilă de 10 puncte consecutive pentru echipa gălățeană, care au fost decisive pentru soarta acestui set.

Nici setul secund nu a adus o schimbare în jocul campioanei României, care a continuat să facă greșeli mari la serviciu și preluare, oaspetele, foarte determinate, reușind să pună o diferență de 5 puncte pe tabelă (18-13). Campioanele au revenit, destul de greu, au egalat la 20, apoi s-au desprins la 23-21, pentru a închide setul la 25-22. Seturile 3 și 4 nu au avut istoric.

Descătușate, voleibalistele blăjence și-au ridicat puternic nivelul de joc și s-au impus clar, profitând și de „căderea” adversarei.

Ioana Baciu (21 puncte) a fost jucătoarea cu cele mai multe puncte reușite în acest meci, căpitanul blăjean fiind urmat de Nađa Ninković (16 puncte). De la CSU Belor Galați s-au remarcat fostele jucătoare ale campioanei României, Ana Maria Berdilă și Sorina Miclăuș, ambele cu câte 15 puncte reușite.

Merită remarcat numărul mare de puncte reușite de ridicătoarea Femke Stoltenborg (13), voleibalista olandeză încheind confruntarea cu 6 ași, dovedind, încă o dată, că principalul său atuu este serviciul. Meciul a durat 84 de minute.

Volei Alba Blaj, antrenor Darko Zakoč: Femke Stoltenborg 13p. (6 ași, 2 blocaje) – Nađa Ninković 16p. (2 ași, 6 blocaje), Bianka Buša 9p. (2 ași, 1 blocaj), Maja Aleksić 12p. (1 as, 4 blocaje), Ioana Baciu (cpt.) 21p. (1 as, 1 blocaj), Ramona Rus 2p. – Kirsten Knip (libero). Au mai jucat: Sanja Gamma 6p. (1 as, 2 blocaje), Sanja Gommans – Silvija Popović (libero).

CSU Belor Galați, antrenor Paul Bogdan: Maria Corall 1p. – Talita Do Nascimento 5p. (1 as, 2 blocaje), Ivana Radonjić 7p., Ana Maria Berdilă (cpt.) 15p. (1 as, 4 blocaje), Roxana Iancu 10p. (2 ași, 2 blocaje), Sorina Miclăuș 15p. (4 ași, 2 blocaje) – Violeta Stan (libero). Au mai jucat: Marisa Radu, Daniela Lupescu. Borislava Saykova 1p. (1 blocaj) și Andreea Ispas.

Tot în această primă etapă din faza a II-a s-au mai jucat meciurile Dinamo – CSM Lugoj 3-0 și CSM Târgoviște – Știința Bacău 3-0.

După această etapă, clasamentul arată astfel:

1. Volei Alba Blaj – 60 puncte;

2. Dinamo – 55 puncte;

3. CSM Târgoviște – 50 puncte;

4. Știința Bacău – 45 puncte;

5. CSM Lugoj – 31 puncte;

6. CSU Belor Galați – 26 puncte.

În etapa a doua a fazei secunde se joacă meciul Volei Alba Blaj – Dinamo București, programat miercuri, 11 martie, de la ora 18:00, în Sala „Timotei Cipariu”. Partida este extrem de importantă, pentru că o victorie a campioanei României va apropia și mai mult Volei Alba Blaj de titlul cu numărul 5, în timp ce un succes al dinamovistelor va relansa campionatul.

sursă: voleialblaj.ro

