Programul Flex prin care elevii de liceu din România pot studia timp de un an în SUA a revenit. Cum se pot înscrie cei interesați

Publicat

acum O oră

Programul FLEX, un program susținut și promovat de SUA, revine în România. Este vorba despre un program prin care elevi de liceu pot învăța timp de un an, într-un liceu american. Programul este finanțat în mod egal de Guvernul Statelor Unite și de Guvernul României.

Acesta oferă elevilor români de liceu șansa de a locui într-o familie gazdă americană voluntară, de a studia într-un liceu din SUA și de a participa la activități culturale și de voluntariat alături de tineri din întreaga lume.

Participanții pot fi plasați în oricare dintre cele 50 de state americane, de obicei în comunități mici sau mijlocii, pentru a experimenta în mod autentic cultura americană.

FLEX este deschis tuturor liceenilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, inclusiv celor cu dizabilități. La întoarcere, anul petrecut în SUA poate fi recunoscut și echivalat conform reglementărilor în vigoare.

Spre exemplu, Zara Negură din Sebeș a fost timp de un an bursieră a programului FLEX. Apoi după ce s-a întors din SUA a obținut media zece la examenul de BAC. Acum este studentă în Irlanda.

VEZI ȘI: VIDEO: Zara Negură, o elevă din Alba a trăit timp de un an visul american. A studiat la un liceu din SUA, prin programul FLEX

Ce este Programul FLEX?

Programul FLEX a fost creat de Congresul Statelor Unite ale Americii în 1992 și se află acum în cel de-al 33-lea an de funcționare. Obiectivul său este să promoveze înțelegerea reciprocă între cetățenii Statelor Unite și ai altor țări, oferindu-le liceenilor oportunitatea de a cunoaște mai bine societatea americană și, în același timp, de a-și prezenta cultura și tradițiile comunităților din Statele Unite.

FLEX este un program de burse extrem de competitiv, bazat pe merit, care le oferă elevilor din Europa de Est și Asia Centrală șansa de a studia timp de un an într-un liceu american. Participanții locuiesc într-o familie gazdă voluntară, și se implică în activități comunitare, având ocazia să cunoască îndeaproape viața și cultura din Statele Unite.

Criterii de eligibilitate:

Competiția este deschisă liceenilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • au cetățenie română;
  • sunt născuți între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2010;
  •  sunt în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a, în anul școlar 2025-2026 la un liceu din România;
  •   studiază engleza în liceu;
  •   îndeplinesc criteriile pentru a obține viza SUA și nu au stat în SUA mai mult de 3 luni în ultimii 5 ani.

Perioada de depunere a aplicațiilor este 24 noiembrie-18 decembrie 2025. Procesul de înscriere se desfășoară online, iar formularul de înscriere este disponibil aici: FLEXRomania.

Informații complete sunt disponibile pe site-ul American Councils www.romania.americancouncils.org.   sau  la adresa de email flex.ro@americancouncils.org.

Sursă foto: Flex, Facebook.

Ultimele articole pe alba24
