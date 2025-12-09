Când va decide PSD dacă mai rămâne sau nu la guvernare. Declarațiile lui Sorin Grindeanu

Când va decide PSD dacă mai rămâne sau nu la guvernare: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că PSD va decide la finalul lunii ianuarie dacă mai rămâne în coaliția de guvernare.

El a spus că partidul va face o evaluare a participării sale la guvernare, care se va încheia cu un vot privind rămânerea sau nu în coaliție.

”În mare informațiile noastre sunt că bugetul nu mai are cum să fie aprobat anul acesta, în 10 zile se închide sesiunea parlamentară. Probabil vom discuta de buget la finalul lunii ianuarie.

Cred că am fost clar, sunt politici ale coaliției pe care noi dorim să le facă altcumva.

Că e vorba de Bolojan, PSD sau UDMR prea puțin interesează. Mă interesează produsul finit. Vom spune ce susținem noi, de ce nu se ține cont, cum s-a trecut peste, colegii vor ști și vor decide.

Azi am decis să intrăm în această perioadă de analiză internă legată de participarea noastră la guvernare.

Această perioadă cuprinde tot ce ține de agenda publică și deciziile care vor fi luate de guvern, de buget, de cum se ține cont de propunerile noastre.

Vom merge pe toate aceste puncte cu propuneri ale PSD. Vorbim de salariu minim, administrație, buget” a spus Grindeanu.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News