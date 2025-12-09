Connect with us

Legea prin care cetățenii străini din afara UE cu afaceri în România puteau primi rezidență, retrasă. Risc identificat de CSAT

acum 21 de minute

Proiectul referitor la un Program de Rezidență prin Investiție ”Golden Visa România” care ar fi oferit cetățenilor din state din afara UE/SEE/Confederația Elvețiană un permis de ședere temporară în România a fost retras din circuitul legislativ. Decizia a fost luată luni la Senat.

Proiectul prevedea drept de ședere temporară în România pentru acești cetățeni, pe o perioadă de cinci ani, în schimbul unei investiții minime de 400.000 euro în țara noastră.

La cererea investitorului, în același permis de ședere ar fi putut fi incluși membri ai familiei acestuia.

Potrivit proiectului, investițiile eligibile, de cel puțin 400.000 de euro, se propuneau a fi: titluri de stat românești, una sau mai multe proprietăți imobiliare în România păstrate pe o durată de minimum cinci ani de la data achiziției, fonduri de investiții înregistrate și autorizate în Romania, acțiuni la companii cu capital românesc listate la Bursa de Valori București.

”Alte forme de investiție pot fi stabilite ca eligibile prin ordinul comun al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Afacerilor Interne, adaptând corespunzător pragul valoric”, prevede proiectul de lege retras, potrivit Agerpres.

Context. Risc identificat de CSAT și ASF

În legătură cu acest proiect, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a identificat un risc la adresa securității naționale.

”Demersul legislativ nu este oportun, în special în actualul context socio-politic și de securitate (aderarea la Spațiul Schengen, demersurile de includere În Programul Visa Waver, procesul de aderare la OCDE)”, notează CSAT, potrivit profit.ro.

CSAT mai indică faptul că proiectul poate interfera cu activitatea Comisiei de examinare a investițiilor străine directe (CEISD.

La rândul său, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a atenționat privind riscul ca piața de capital românească să fie asociată cu investitori cu reputație îndoielnică, dată fiind existența unor structuri de proprietate opace (offshore, interpuși – cu politici de confidențialitate excesivă, care facilitează evaziunea fiscală și nu respectă toate standardele UE.

