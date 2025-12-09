Connect with us

Economie

A intrat în vigoare interdicția la pășunat. Care sunt suprafețele exceptate. Detalii pentru fermieri

Publicat

acum 2 ore

A intrat în vigoare interdicția la pășunat. Perioada vizată este 6 decembrie – 24 aprilie. Sunt însă unele suprafețe de teren pe care pășunatul animalelor domestice este permis și în acest interval de timp.

Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecţiei fondului cinegetic a fost modificată de Guvern, prin ordonanță de urgență, acum doi ani.

Potrivit reglementărilor, „se interzice păşunatul animalelor domestice în terenul agricol între 6 decembrie şi 24 aprilie, cu excepția cazurilor în care proprietarul animalelor domestice este proprietar sau deține cu orice titlu terenul agricol sau are acordul scris al deținătorului de teren pe care se pășunează”.

Prin urmare, fermierii nu mai pot scoate animalele la pășunat până în primăvară, însă noua regulă nu se aplică dacă sunt folosite terenuri aflate în proprietatea lor ori au acordul deținătorilor suprafețelor de teren vizate.

Vechea reglementare prevedea interdicția pășunatului pentru toți crescătorii de animale. Această interdicție ar fi putut să conducă la producerea de însemnate pierderi de animale, să creeze premisa renunțării la activitatea de creștere a animalelor, depopulării spațiului rural, dispariției locurilor de muncă și imposibilității asigurării hranei pentru populație, motiva Guvernul, la data emiterii ordonanței.

